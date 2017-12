En 2018, los ajustes de los servicios e impuestos le ganarán a la inflación

El ministro de Hacienda prometió que en 2019, la luz y el gas se ajustarán por inflación. Pero en 2018, aun superan al ajuste salarial

| Publicado en Edición Impresa

Este año termina con una inflación alta, en parte impulsada por la actualización de las tarifas de los servicios públicos. Y en el 2018, al nuevo incremento de la luz y el gas, se sumará el aumento de la Tasa Municipal, recientemente dispuesta por el Concejo Deliberante, el de los impuestos inmobiliario urbano y rural, establecido en el presupuesto provincial del año próximo, y el del transporte, tanto automotor como ferroviario, producto de que en el presupuesto de la Nación está previsto la eliminación de subsidios del estado.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que a partir de 2019 las tarifas de luz y gas comenzarán a incrementarse solo por la inflación.

“El país atraviesa una transición donde todavía se presenta un 2018 con suba de precios regulados, pero en 2019 los cambios serán en línea con la inflación”, aseguró Dujovne.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto, en 2015, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, los usuarios residenciales en Argentina pagaban la electricidad más barata de toda Latinoamérica: 22 veces por debajo de los precios de Brasil, por ejemplo.

Para el gobierno entonces, esta situación quedará saldada este año con los nuevos incrementos dispuestos por el ministerio de Energía a partir de abril del año próximo.

Solo resta ver si esta situación mejora la eficiencia de las empresas eléctricas, a la hora de evitar los cortes cuando lleguen los calores más fuertes del verano.

El precio de las naftas en cambio, está desregulado, y depende de los aumentos del crudo. El Gobierno solo reguló el precio del componente etanol en las naftas.

Según el sitio especializado Global Petrol Prices, el precio de un litro de nafta en el país se ubica en los US$ 1,15, superado en la región por Uruguay (US$ 1,59), Brasil (US$ 1,23) y Chile (US$ 1,22). En la otra punta, con los precios más bajos, se ubican Venezuela (US$ 0,01), Ecuador (US$ 0,39) y Bolivia (US$ 0,54).

TRANSPORTE

El Gobierno planea un aumento en las tarifas del transporte público a partir de enero. Su idea es subir 50 centavos por mes durante todo el año que viene en los boletos de colectivos y trenes. Esto significará subas de hasta 60% en esas tarifas en todo el 2018. También pondrá en marcha un sistema para que obtengan un descuento aquellas personas que hacen más de un viaje. Estos cambios aplicarán en el área metropolitana de Buenos Aires.

GAS

La temporada de aumentos de tarifas que inició la administración de Mauricio Macri en 2016 sumará en lo que resta del año un nuevo capítulo dedicado al gas, que según la propuesta oficial subirá un 45% en promedio, con picos de hasta 58% para los clientes de menor consumo.

También aumentará el gas natural comprimido (GNC), un combustible muy utilizado en vehículos, en especial en taxis y algunos utilitarios. Su valor mayorista pasará de US$ 4,44 a US$ 4,84 el millón de BTU, con un incremento del 9%. Sin embargo, su impacto final sobre los precios que pagarán los automovilistas puede variar de acuerdo con las decisiones comerciales que tome cada estación de servicio.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Desde que el gobierno bonaerense habilitó el nuevo cuadro tarifario , luego de que se destrabaran los planteos judiciales que habían frenado el ajuste, los planteses comenzaron a recibir las boletas de setiembre con un incremento del 58%.

Estos aumentos rigieron también para el resto de la Provincia. Lo aplicaron las más de 100 cooperativas del Interior como así también las distribuidoras Edea, Eden y Edes.

En cuanto a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, Edenor y Edesur aplicaron un aumento a partir del 1 de diciembre y el otro incremento es a partir del 1 de febrero de 2018.

El que se aplicó a partir del 1 de diciembre pasado fue del 43 por ciento promedio, mientras que el que se instrumentará en febrero será del 24 por ciento lo que configurará un aumento total de casi el 70 por ciento.

En el caso de Edelap, el aumento de la luz será inferior al de la región Metropolitana.

En La Plata los aumentos entre diciembre (26%) y febrero (15%) alcanzarán el 41%.

El país tiene 13.753.932 usuarios de energía eléctrica, de los cuales 11,76 millones son residenciales, 1,6 millones de Uso General (PyMEs), 8.600 Grandes Usuarios, 140.000 Comerciales e Industriales.

La demanda de energía eléctrica que creció hasta el año 2015 a una tasa de alrededor de 4% (a.a.) en todos los sectores socio económicos presentó un mínimo crecimiento de 0,7% en 2016.

TASAS MUNICIPALES

El Concejo Deliberante platense sancionó un aumento de tasas del 24 por ciento promedio y que, en el caso de Servicios Urbanos Municipales (SUM) llegará hasta el 50 por ciento para las propiedades de mayor valuación fiscal.

La iniciativa, que regirá desde enero, fue votada en la última sesión ordinaria del año, conjuntamente con el Presupuesto 2018 y el pliego para la licitación del próximo convenio de la recolección de residuos.

INMOBILIARIO URBANO Y RURAL

El Impuesto Inmobiliario Urbano aumentará en promedio un 56% el año que viene, según se establece en el proyecto de ley Impositiva que, junto con el Presupuesto 2018, ingresó anoche a la Legislatura. En el caso del Inmobiliario Rural que aumenta un 50%, implica para la mitad de los productores un incremento promedio de 61 pesos por mes. En ese marco, la ley Impositiva establece que se eximirá a pequeños productores agropecuarios.