Aumento de causas en el Tribunal de Casación: recibió más de 6.300 en 2017

El promedio para dictar una sentencia es de cuatro meses. Pero hay casos que, por su complejidad, llevan casi el doble de tiempo para su definición. Buscan aplicar las nuevas tecnologías para una mayor celeridad

El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, la máxima instancia en materia penal en todo el territorio bonaerense, recibió durante 2107 unas 6.300 causas. Dividido en seis salas, a cada una le corresponderían más de 1.000. Pero como no todas ellas se encuentran integradas, la distribución afecta a las que están en pleno funcionamiento.

La situación, a las claras, refleja una realidad compleja y el primer análisis inevitablemente podría llevarnos a hablar de un estado de saturación dentro del organismo y, lo que sería más grave, la eventual afectación del valor justicia, ya que a más trabajo es mayor el tiempo que se tarda en dictar una resolución.

Sin embargo, el actual presidente de Casación, Mario Eduardo Kohan, que reconoció un aumento en el número de casos respecto de ejercicios anteriores, aseguró en diálogo con EL DIA que “antes había tres salas de tres miembros cada una, pero en 2010 se decidió un cambio y pasaron a ser seis salas de dos jueces. Hasta ese entonces uno de los grandes reclamos que había respecto del tribunal no era la calidad de los fallos, sino los tiempos que insumían. Por eso fue un poco sentarse entre la vieja sangre, con toda la experiencia, y los nuevos que entramos y entre los 12 nos pusimos la cruzada de dejar el tribunal al día, porque el tribunal al día es lo que más legitimidad nos da”.

“Era muy lindo en los primeros tiempos salir a dar alguna charla en colegios de magistrados o colegios de abogados, en toda la provincia, y contarles cómo interpretábamos el abuso sexual o cómo interpretábamos el robo con armas, la explicación dogmática, pero nos decían `todo bárbaro, pero tardan tres o cuatro años en sacar un fallo`. Y no sabíamos qué responder”, reconoció.

Kohan ponderó entonces la imposición de un término para resolver que trajo aparejado el nuevo sistema: “Seis meses prorrogable por otros seis meses, en casos de causas complejas. De ahí que hoy podemos decir que arriba del 90 por ciento de los temas que llegan al tribunal de Casación son resueltos dentro del primer plazo de seis meses. Hubo causas excepcionales o, además por problemas suscitados durante la tramitación del recurso, que han llevado a exceder ese primer plazo, pero nunca llegar al segundo término, que es fatal y que tiene sanciones previstas para la ley. Con lo cual hoy la media de resoluciones ronda los cuatro meses desde que la causa tuvo su ingreso”.

La mayor litigiosidad también puede apreciarse desde lo estadístico. “Comparativamente con 2014, 2015 y 2016, los números dan para arriba. Estamos hablando de un promedio de 6.300 expedientes que entran a Casación por año. Y hay que entender que no tenemos causas de autores ignorados, que si no se determina quién es el responsable, se archiva. Acá hay todas sentencias condenatorias, absolutorias o interlocutorias, que llevan un trámite y llevan una sentencia. Y tenemos en el tribunal en estos años más sentencias que causas ingresadas. ¿Cómo se explica esto? Es que había muchas cuestiones que venían de arrastre, del tiempo anterior a la reforma”, explicó.

Para mayores precisiones, Kohan aportó otro dato que se entiende clave en Casación: “Si uno mira la cantidad de expedientes que salen y la dividimos por la cantidad de días hábiles, estamos, por sala, en cinco sentencias por día hábil”.

Desde otro plano, si se analiza el cúmulo de trabajo por cantidad de jueces, al solamente estar en funcionamiento cinco de las seis salas del tribunal, aunque una de ellas cuenta con un sólo integrante, “estamos en unos 700 expedientes por juez por año. Y si lo dividimos por 11 meses (hasta noviembre), estamos arriba de 70 sentencias mensuales por juez, más las que tenemos que analizar de un colega, porque a lo mejor podemos llegar a adherir a su fallo o podemos hacer un voto en disidencia”.

“Por suerte contamos con una estructura detrás, recursos humanos, un cuerpo de relatores de primer nivel, que son muy dedicados y estudiosos y sin los cuales nuestra tarea sería imposible”, detalló.

LAS CAUSAS MáS SENSIBLES

Según mencionó Kohan “para nosotros todas las causas son iguales y las trabajamos con la misma seriedad. Pero puedo decir que, teniendo jurisdicción en toda la provincia, como la Suprema Corte, estamos alejados de la problemática local. Para bien y para mal. Pero nuestras decisiones no están condicionadas por la cercanía a nadie. Estamos desapasionados del conflicto local, como tal vez no le pase a un juez de la jurisdicción. Por eso está asegurada la absoluta imparcialidad y objetividad de nuestra tarea”.

“Nosotros siempre debemos explicar nuestras decisiones. Y enfrentamos ahí una de las grandes tareas pendientes del Poder Judicial, que es comunicar bien. Comunicar bien no sólo es salir en los medios. En lo personal creo que el juez ya no solamente habla por sus sentencias, sino que nuestras sentencias deben estar en condiciones de ser leídas y comprendidas por cualquiera. Los jueces somos orgullosos cesionarios de una tradición que nos dice cómo hacer las cosas, de procedimientos muy formalistas, con el `ante mi` y varios latinazgos, que nos encantan, pero que no nos deben confundir. Nuestro objetivo debe ser siempre que la ciudadanía nos pueda entender. Tenemos que bajar nuestro lenguaje al llano”, entendió.

En relación a los reclamos de la sociedad, para que los magistrados, más allá del apego a la ley, tengan una buena porción de sentido común, como ocurrió tras el crimen de Abril Bogado (12) en Ringuelet, ya que el juez de Ejecución que intervino en el caso le otorgó una libertad anticipada al que posteriormente se convirtió en acusado del homicidio, el presidente de Casación expresó: “Hay una máxima victoriana que decía que los jueces deben tener sentido común y, si saben de derecho, mejor. Pero nosotros somos esclavos de la ley, no provocadores de la ley, en el sentido de que no podemos hacer decir a la ley, lo que a nosotros parece que tiene que decir. Yo fui fiscal y tuve muchas veces que explicarle a las víctimas que no debían confundir el sentido del instrumento de justicia con venganza. Las penas son, por definición, finitas. Tienen un final. Y no podemos irnos al extremo de dejarnos llevar por subjetivismos. Muchas veces caemos en la tentación de buscarle la vuelta a la ley para que diga lo que no dice. Con esto de que la ley se dobla, pero no se rompe. Eso es un error. Nosotros no aplicamos la política criminal, no es nuestro ámbito, aunque tenemos la herramienta del dictado de la inconstitucionalidad, si es que consideramos que una ley afecta a una garantía o derecho constitucional”, alertó Kohan.

SUS ÉPOCAS COMO FISCAL

Más allá de las numerosas investigaciones de las que participó en su rol de integrante del Ministerio Público Fiscal, Kohan recordó dos, que tuvieron un gran impacto: la del crimen de María Marta García Belsunce, a quien mataron en 2002 en el country Carmel de Pilar y también la de Horacio Conzi, el empresario dueño del restaurante “Dallas Las Olas Boulevard”, que fue condenado a más de 24 años de prisión por el crimen de Marcos Schenone en 2003.

En el primer hecho su participación “fue acotada”, apenas la de pedir que se incorporaran una serie de pruebas que no habían sido sumadas para desarrollar en el debate oral, y en el segundo episodio llevó adelante la instrucción de la causa, que terminó en 2005, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro dio por acreditado que Conzi tuvo un ataque de celos cuando dentro de su local gastronómico vio a Schenone besándose con Paula Alonso, una chica a la que él había intentado conquistar.

El empresario ordenó echar del local a los cuatro jóvenes y luego persiguió con su camioneta por la avenida Del Libertador el remís en el que viajaban y, al llegar a Béccar, lo atacó a tiros vaciando el cargador de su pistola contra el auto.

La maniobra fue salvaje y sus consecuencias fatales.

Después, pese al delirio místico que intentó hacer instalar, en la búsqueda de la declaración de inimputabilidad, Conzi no pudo zafar de la cárcel.

