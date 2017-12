Tras el nuevo rastrillaje, habló el testigo que aportó datos claves al caso Miguel Bru

Mario Gianotti, testigo clave en la causa Bru y uno de los miembros del grupo que en las últimas horas realizó las tareas de rastrillaje en un sector de Berisso por una nueva pista que surgió en el caso Miguel Bru, brindó algunos detalles de este operativo.

"En un principio habíamos encontrado un tanque en la zona de Berisso, algo que tomamos con mucha alegría y esperanza. No me puedo borrar la cara de Rosa cuando lo encontramos y su rostro cuando nos dimos cuenta que no estaba que no era lo que buscabamos" contó en Justicia en primera persona.

Si bien remarcó la desazón que sintieron por la falsa alarma se mostró esperanzado por la nueva oportunidad que surgió el martes, cuando se realizó el rastrillaje. "Se volvió a intentar, esto fue el día martes. Volvimos a hacer otro rastrillaje en la misma zona. Pudimos verificar que la casa que está ubicada en ese sector la tuvo la Armada haciéndola funcionar como una base" sostuvo.

Al mismo tiempo dejó expuesto que la zona en la que se realizaron los trabajos es un sector de difícil acceso con mucha vegetación.

