EN FOTOS | Los hinchas de Estudiantes ya viven la previa de la final en Santiago del Estero
EN FOTOS | Los hinchas de Estudiantes ya viven la previa de la final en Santiago del Estero
VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: quiénes son los heridos
Eldia.com gratis para todos los lectores con toda la cobertura del Pincha en Santiago
El enojo de la Brujita Verón: qué dijo tras el choque de micros rumbo a Santiago del Estero
Una odisea: además del choque, otros micros con hinchas sufrieron averías camino a Santiago
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación
Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
Luto en Hollywood: murió Peter Greene, icónico villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
Un banco de Wall Street ya habla de la reelección de Javier Milei en 2027
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El sitio web del diario EL DIA será gratis (acceso ilimitado) para todos los lectores y usuarios este sábado 13 de diciembre desde las 17 y durante toda la jornada del domingo 14 de diciembre.
De esa manera, las notas que se publican en eldia.com no tendrán restricciones de lectura, por lo que todos los que ingresen a la web y estén logueados podrán navegar sin límites.
Así, podrán acceder de manera libre a la cobertura especial de la Final en Santiago del Estero entre Estudiantes y Racing que define al campeón del Torneo Clausura.
COMO SUSCRIBIRSE A EL DIA
Quienes quieran suscribirse a eldia.com lo pueden hacer haciendo click en https://www.eldia.com/suscripcion.
1 - PLAN BÁSICO PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com $530 POR MES*
LE PUEDE INTERESAR
La UNLP entregó los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística: uno por uno, los ganadores
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes
2 - PLAN FULL PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com, Acceso a la versión PDF y Beneficios Club El Día $690 POR MES*
*Costo por 3 meses. Luego $6470.-/mes
3 - FULL PAPEL: Si sos suscriptor del diario en papel y tenés Club EL DIA, tu plan digital es gratuito. Para activarlo llamá al 0221-412-0123.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí