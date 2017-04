Elisa Carrió no será candidata en la Provincia: “Vidal no quiere”

La diputada descartó la idea con reproches a Cambiemos. Puso en duda si competirá en capital federal

La diputada Carrió, ayer, en la mesa de Mirtha Legrand, donde confirmó que no será candidata a senadora por la Provincia

La diputada nacional y dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, descartó ayer públicamente una candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires, al tiempo que lanzó un fuerte reproche a la conducción del PRO al argumentar: “la gobernadora Vidal y Jaime Durán Barba no quieren; quieren que la Provincia sea sólo del PRO”.

Las declaraciones de Carrió, realizadas en el programa de Mirtha Legrand concluyeron así las especulaciones sobre su posible postulación en la provincia de Buenos Aires, cuyos rumores venían adelantando.

Carrió explicó que no será candidata a senadora porque tenía que “elegir domicilio” entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia pero aclaró que “no lo voy a hacer porque (la gobernadora María Eugenia (Vidal) no desea que yo sea senadora y acá lo más importante es sostener el gobierno de María Eugenia”.

Y, añadió que el consultor Jaime “Durán Barba cree que yo no tengo que ser candidata a senadora en la provincia”, tras lo cual señaló que “fue una liberación que no quieran” su postulación debido a su estado de salud.

De todas formas, aclaró que “si María Eugenia lo hubiera necesitado, yo hubiese hecho el sacrificio porque yo quiero sostener Cambiemos” pero, remarcó, “el PRO decidió que la provincia de Buenos Aires sea solo del PRO”.

“No te lo dice, no son brutales como yo. Pero yo lo siento, lo percibo, y lo comparto, que tengo que respetar la decisión de ella que es una gran gobernadora”, agregó.

Con esta decisión tomada, la líder de la Coalición Cívica-ARI podría competir en la Ciudad de Buenos Aires dentro de la alianza Cambiemos, aunque dijo que duda en postularse si siguen las denuncias en su contra.

En este punto, consideró que hay “una operación” impulsada por el presidente la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y le pidió al presidente Mauricio Macri que le diga “que deje de denunciar”.

Al ser consultada sobre una posible candidatura porteña, la legisladora respondió: “No sé”. E incluso, puso en duda su futuro electoral al cuestionar la causa que se reactivó en su contra en la Justicia.

Sobre este tema, sostuvo que “Lorenzetti me acusa por enriquecimiento ilícito” cuando pagó “500.000 pesos por ganancias” por la venta de sus libros y sus clases. Y reiteró: “Si esto sigue así, no me candidateo”.

“Me presento ante la Justicia sin fueros de legisladora, como una ciudadana común”, acotó y adelantó que tenía planeado autodenunciarse hoy ante la AFIP.

“QUE MACRI NO ME DEJE SOLA”

Consultada en el programa sobre la falta de reacción del presidente, Mauricio Macri, en defensa suya ante las acusaciones judiciales, Carrió sostuvo que “esa es la pregunta del millón”.

Luego de remarcar que varias veces en su carrera política la habían “dejado sola”, le reclamó a Cambiemos “la mínima solidaridad porque todos saben lo que es Lorenzetti” (ver recuadro).

“En general la política se despega, ¿Quién de los políticos se pega a la impugnación de alguien que está muy alto?”, alertó y señaló que “nosotros somos un equipo inquebrantable en la Coalición Cívica a lo largo de los años”.

Carrió dijo que va a seguir en “esta lucha” y apuntó que “la diferencia es que cuando el Presidente me necesita yo salgo a apoyarlo y yo le reclamo al resto de la política que no me dejen sola”.