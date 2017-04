En Twitter, usuarios denuncian a funcionarios que ponen su nombre en patrulleros y ambulancias

Tras la polémica por los ploteos que realizaron la intendente de La Matanza, Verónica Magario, y el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishi, los ciudadanos señalan a otros funcionarios que realizaron la misma práctica

A través de redes sociales, fundamentalmente Twitter, usuarios utilizaron el hashtag #intendentesploteadores y similares para señalar a jefes comunales que colocaron su nombre en vehículos del estado como ambulancias y patrulleros.

En uno de los tuits se manifestó, por ejemplo, que "(los políticos) hacen campaña con la plata de los contribuyentes". Otros aportaron imágenes donde se observa el nombre del intendente de Marcos Paz en la puerta de un hospital y el de Neuquén capital en vehículos municipales.

#IntendentesPloteadores Hacen campaña con la plata de los contribuyentes. — danrolcarp (@danieloroldan) 18 de abril de 2017

@todonoticias El intendente de Marcos Paz tambien esta en la moda, se estampo en la puerta del hospital #IntendentesPloteadores pic.twitter.com/tt2ZkMiA5n — Ernesto Souza (@ErneSouza) 18 de abril de 2017

#intendentesploteadores El intendente de Neuquen capital plotea los vehículos oficiales municipales con GESTION QUIROGA. @radiomitre — Maverick (@murdocknqn) 18 de abril de 2017

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, defendió hoy la decisión de poner su nombre en las ambulancias del municipio, al destacar que la compra de estos vehículos se hizo bajo su gestión y cuando él administra, pone su firma.

"Estamos entregando bolsones de comida todos los días porque la gente se caga de hambre y cuestionan esto", reprochó el jefe comunal tras la decisión de plotear las ambulancias del sistema de SAME provincial con la leyenda "Municipalidad de José C. Paz, intendencia de Mario Ishii".

El intendente sostuvo que la compra de estas camionetas se hizo "todo con plata propia" durante su gestión, por lo que enfatizó: "cuando yo administro, pongo mi nombre". El intendente detalló que el municipio ha "comprado alrededor de 35 móviles y todos los vehículos dicen" su nombre, y remarcó "mañana vendrá otro intendente y pondrá su nombre".

En declaraciones a la prensa, cuestionó que "SAME no vino a inventar las ambulancias, puso las 6 y 7 ambulancias que trajo ahora y nada más", por lo que se planteó "por qué" tiene "que poner sólo SAME" en las unidades.

"La plata es la recaudación de los vecinos, pero el intendente soy yo, yo soy el que está administrando", sostuvo el dirigente peronista, quien afirmó que esto "no es en un solo municipio, siempre fue así".

Ante los cuestionamientos, reprochó que "se fijan en estas cosas" y "no le mandan medicamentos a jubilados y a pacientes oncológicos y a 900 discapacitados que no reciben remedios hace un año y medio".

"Nosotros hicimos siete hospitales nuevos y también le pusimos nuestro nombre porque se hizo durante nuestra gestión. Esto se hizo todo con dinero del municipio de José C. Paz y está bien que así sea", señaló.

Por otro lado, en diálogo con radio La Red, Verónica Magario dijo al respecto: "Tal vez fue un error, puede ser, tal vez no fue la mejor forma. Pero fue una forma de decirles acá está, estamos haciendo juntos, aportando para mejorar la seguridad, que además es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires y no de los intendentes".

Y agregó: "Creo que lo más preocupante en esta historia es lo que le pasa al distrito de La Matanza y a mis vecinos (...) Tenemos 350 patrulleros, de los que aportamos 40. El año pasado se compraron en la provincia 1000 patrulleros y no le destinaron uno solo a La Matanza".

Consultada sobre si borrará el ploteo, contestó: "Por supuesto, ni bien me traigan los patrulleros que necesitamos".

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Christian Ritondo, cuestionó hoy a los intendentes peronistas Mario Ishii y Verónica Magario, y al jefe comunal de Cambiemos Jorge Macri por haber ploteado vehículos municipales con sus nombres, al advertir que de esa manera se apropian de "obras de la gente".

El funcionario provincial alertó que esa acción forma parte de "viejos métodos" de "propaganda política" y sostuvo que esas identificaciones impiden que los ciudadanos reconozcan "rápidamente" para qué rol están destinadas las unidades.

En declaraciones a la prensa, Ritondo cuestionó a los jefes comunales porque "no entienden lo que pasó en Argentina (en las últimas elecciones)". "Esta idea del cambio, de dejar estos viejos métodos de apropiarse con nombre de las obras de la gente que paga los impuestos", agregó.

El ministro de Seguridad completó que "no está bien que, en un patrullero, que debe tener colores para que la gente los identifique rápidamente, tengan el nombre de un intendente como si fuera de propaganda política".

El funcionario, cuando se le dijo que también se habían difundido imágenes de camionetas de Zoonosis de Vicente López, sostuvo: "ninguna cosa debe llevar el nombre ni del intendente... Eso lo pagan los contribuyentes y están al servicio de los contribuyentes".

"No tiene que estar ni el nombre de (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal, ni el del Presidente, ni el de (el jefe de gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta, ni el de Jorge Macri", manifestó Ritondo.