Carrió despejó el camino para la candidatura de Esteban Bullrich

El ministro nacional es el que aparece con más chances de pelear por la banca en el Senado

| Publicado en Edición Impresa

La confirmación por parte de Elisa Carrió de que no competirá por Cambiemos en la Provincia despejó el camino para la candidatura a senador nacional por Buenos Aires del ministro de Educación Esteban Bullrich.

Así lo entienden los principales operadores políticos en suelo bonaerense del oficialismo, que ayer evaluaron el impacto de las declaraciones de “Lilita”.

La líder de la Coalición Cívica se mostró el domingo por la noche en el programa de Mirtha Legrand, donde descartó públicamente por primera vez una candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires en representación de Cambiemos, al argumentar que la gobernadora María Eugenia Vidal “no quiere” que eso ocurra.

“Tendría que elegir domicilio, pero no lo voy a hacer porque no desea que yo sea senadora y acá lo más importante es sostener el gobierno de María Eugenia. (Jaime) Durán Barba cree que yo no tengo que ser candidata en la Provincia. Fue una liberación que no quieran”, disparó Carrió el domingo por la noche.

Las declaraciones de la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica pusieron fin a una larga serie de especulaciones sobre una posible participación en la política bonaerense, que surgieron cuando Carrió comenzó a intervenir en la política bonaerense, al calor de su denuncia penal contra el ex gobernador Daniel Scioli.

Aunque las definiciones, coinciden todas las fuentes del oficialismo, llegarán cerca del 24 de junio, fecha prevista para el cierre de listas, el movimiento de Carrió parece haber terminado de instalar la candidatura de Esteban Bullrich.

“El camino está completamente allanado para que se dé eso”, aseguraban ayer operadores políticos de la Gobernación. “Hay varios jugadores que ya salieron de la cancha: Carrió, Jorge Macri... y todo parece indicar que la lista la va a encabezar Bullrich”, agregaron.

En ese marco, quien sigue firme para integrar la lista de candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires es la actual titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo Gladys González. “Aparece bien posicionada para acompañar a Esteban”, coincidieron fuentes de diversos sectores de Cambiemos.

¿Y Facundo Manes? El neurólogo, cuyo nombre sonó fuerte para encabezar la lista a senadores, podría pelear por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Todo dependerá su decisión, ya que Manes había expresado puertas adentro de Cambiemos su deseo de competir para una banca en la Cámara Alta de la Nación.

REACCIONES

En ese marco, ayer el vicegobernador Daniel Salvador salió a ponderar la figura de Carrió al sostener que es “importantísima para Cambiemos”, aunque evitó definirse sobre los dichos de “Lilita”.

“Es una candidata excepcional, Carrió es importantísima para Cambiemos, importantísima para el Gobierno. Sin ningún tipo de duda”, señaló Salvador ante una consulta periodística.