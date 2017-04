Carrió apunta a dos ministros de Vidal: Ritondo y Ferrari

“Me separa de ellos una distancia absoluta”, dijo “Lilita”, tras confirmar que competirá en capital

Tras ratificar que competirá por una banca en representación de la Ciudad de Buenos Aires y reiterar que tomó esa decisión porque la gobernadora María Eugenia Vidal no la “quiere” en la Provincia, Elisa Carrió apuntó ayer contra dos ministros bonaerenses: Cristian Ritondo, de Seguridad, y Gustavo Ferrari, de Justicia.

“Lilita” formuló declaraciones a la prensa en las que dijo que tiene una “distancia absoluta” con esos dos funcionarios, aunque enfatizó que a Vidal la quiere “mucho”.

Carrió sostuvo ayer que en el espacio político que integra se decidió que ella “juegue en la Ciudad” de Buenos Aires, aunque no confirmó su candidatura, y sostuvo que con la gobernadora Vidal se quieren mucho.

“María Eugenia (Vidal) no creía que yo tenía que ser candidata en la provincia; me lo dijo. Yo la respaldo absolutamente. Ella y (Jaime) Durán Barba prefirieron un candidato más desconocido porque están seguros de que con ella ganan. Entonces decidimos que yo juegue en la Capital”, dijo Carrió en declaraciones radiales, aunque reconoció que “todavía no se sabe” si será candidata.

Asimismo, dijo que con la gobernadora se quieren mucho, pero reconoció que hay “algunos grupos de la Provincia de Buenos Aires” dentro de Cambiemos la “atacan”.

“No es María Eugenia (Vidal), es la línea de (Cristian) Ritondo y (Gustavo) Ferrari. Yo no tengo nada que ver con ellos, mi distancia es absoluta”, sostuvo. “Tengo una gran diferencia en materia de lucha contra el narcotráfico, en seguridad y la Policía de Buenos Aires” con los dos funcionarios.

Y en ese sentido, la diputada nacional insistió: “Yo voy a estar con Cambiemos”, y repitió que es una “aliada leal” del presidente Mauricio Macri.

cruces

En rigor, la de ayer no fue la primera vez que Carrió ataca al gobierno provincial de María Eugenia Vidal por el manejo la seguridad. El año pasado, “Lilita” cuestionó en reiteradas ocasiones al jefe de la Policía Bonaerense Pablo Bressi, a quien vinculó con “bandas de narcotraficantes que operan en el Conurbano”.

Las acusaciones generaron una fuerte tensión al interior de Cambiemos, que recién se disipó tras un encuentro privado entre Vidal y Carrió.