Hasta bolsas de residuos con nombre de un intendente

La polémica por la “firma” por parte de intendentes del Conurbano bonaerense de distintos bienes públicos sumó ayer un nuevo capítulo, esta vez en el distrito de San Miguel.

Según denunciaron sectores de la oposición, el intendente local, Jaime Méndez, le puso su nombre y apellido a las bolsas de residuos que se colocan en los tachos de basura de la vía pública.

“San Miguel Municipalidad. Intendente Jaime Méndez” es la leyenda que apareció en las bolsas de residuos y en carteles identificatorios de espacios públicos, como el del playón deportivo “El Colibrí”.

Méndez, en rigor, es el intendente interino del distrito. Asumió el cargo el año pasado en reemplazo de Joaquín De La Torre, quien pidió licencia y dejó las filas del massismo para sumarse al gobierno de María Eugenia Vidal como ministro, primero de Producción y ahora de Gobierno.

CRITICAS

El jefe comunal de San Miguel fue blanco de críticas por parte de la oposición, que apuntaron a su antecesor. “Incluso De la Torre forma parte de esas prácticas egocéntricas tan cuestionadas, porque su nombre estuvo y sigue estampado en cientos de carteles de obras e inauguraciones, muchas realizadas con presupuesto del Gobierno Nacional”, dijo el dirigente peronista Franco Laporta.

La polémica se inició a principios de la semana, cuando trascendió que la intendenta de La Matanza Verónica Magario decidió “plotear” con su firma unos cuarenta patrulleros comprados por su administración para reforzar la seguridad en ese distrito.

Magario había defendido su decisión de colocar su nombre en los móviles para que los vecinos supieran que “los compró el municipio en este período”. Por eso, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, salió al cruce y acusó a la intendenta de “mentir”.

“Verónica Magario miente” cuando argumenta que desde la administración bonaerense “no se le dio nada”, entendió el funcionario de Vidal. Y agregó: “El año pasado recibió 239.109 millones de pesos del fondo de fortalecimiento que dispuso la gobernadora y si hubiera querido comprar patrulleros, compraba 400 camionetas 4x4 Toyota blindadas y equipadas o 646 Etios, que son los otros vehículos que se usan, también blindados y equipados”.

Por su parte, la intendenta no se quedó callada y acusó al Gobierno de Vidal de no estar “aportando” fondos suficientes para los temas vinculados con la “seguridad, la salud y la educación” en el distrito y afirmó que los funcionarios provinciales “trabajan muy mal y no resuelven absolutamente nada”.

PROYECTOS

En ese marco, desde la Legislatura se movieron en las últimas horas proyectos que apuntan a prohibir esa práctica tanto por parte de intendentes como del gobernador de la Provincia.

El massista Pablo Garate y los oficialistas Andrés De Leo y Guillermo Castello fueron algunos de los que presentaron iniciativas al respecto.

Una de ellas iba a ser tratada en la sesión del Senado de la semana pasada, que finalmente se cayó.