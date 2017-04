Cristina apuesta a Scioli para frenar a Randazzo

La ex presidenta va por una lista única y no sería candidata

Cristina Kirchner ordenó que se empiece a negociar el armado de una lista única del PJ en la Provincia, aunque no necesariamente la encabezará ella. De hecho, la mayoría de los intendentes que acata su conducción piensa que la dama no será candidata este año, sino que se reservará para 2019.

El delegado de la ex presidenta para esta negociación no es otro que su hijo Máximo Kirchner. El jefe de La Cámpora reunió el martes por la noche a una docena de jefes comunales en la casa del diputado Juan Cabandié en la capital, en lo se convirtió en una demostración de fuerza para neutralizar el avance de Florencio Randazzo.

Entre los asistentes al encuentro –realizado en plena crisis de Santa Cruz- estuvieron intendentes de peso en la Tercera Sección como Martín Insaurralde (Lomas), Verónica Magario (La Matanza) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), además de nuevos jefes comunales de la Primera Sección como Ariel Sujarchuk (Escobar), Walter Festa (Moreno) y Leonardo Nardini (Malvinas).

En la reunión primó la idea de armar “una lista sólida, con potencia electoral y que no provoque fugas” del PJ, partido al cual se acordó “fortalecer” para que no se multipliquen los “archipiélagos” de dirigentes que se enrolan en grupos, como el Esmeralda o el Fénix. Traducción: en la lista van a estar todos los que acepten la conducción de Cristina.

Si bien el objetivo de la ex presidenta es que no haya competencia interna, uno de los intendentes que participó del cónclave había afirmado más temprano: “Acá vamos a tener un adversario en las PASO”, advirtió Ferraresi sin mencionar a Randazzo, en una tribuna montada en Lanús a la que también concurrió Daniel Scioli.

El ex gobernador se mostró allí prácticamente como un candidato en campaña. Scioli será candidato a senador nacional este año, más allá de si Cristina Kirchner encabeza o no la boleta del PJ. “Tengo la experiencia a disposición”, afirmó el ex gobernador. Para la lista de diputados se sigue mencionando a Magario, aunque también Insaurralde pugnaría por ese lugar para él o un dirigente de su sector.

No es casual que los intendentes de los distritos más populosos de la Tercera Sección hagan valer su peso electoral. En esa región que abarca el sur y el oeste del Conurbano, Cristina Kirchner concentra la mayor adhesión –en algunos distritos supera el 40% de intención de voto aunque vendría en baja-, pero pierde apoyo en la Primera y se diluye en todo el interior bonaerense.

En ese marco, podría evaluar que una derrota en la Provincia implicaría una clausura definitiva a la posibilidad de volver a la Casa Rosada en 2019. “Si perdemos esta elección con ella en la boleta, se acabó todo”, admitió a este diario un dirigente del Conurbano enrolado en el kirchnerismo.

Por eso el “candidato de la unidad” del PJ volvería a ser Scioli.