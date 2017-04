“El fallo por la edad de los jueces es débil y producto de pasiones”

El juez platense que debió renunciar tras el fallo de la Corte sostuvo la “inconstitucionalidad” del límite de los 75 años y advirtió que desata una “crisis profunda” en el Poder Judicial

Por LAURA ROMOLI

En medio del fuerte desconcierto que provoca en el ámbito judicial el fallo que la semana pasada declaró válido el límite de 75 años para la función de los jueces federales, Leopoldo Schiffrin, de 80 años, igual concurre a diario a su despacho. Su caso, objeto de la discusión de la resolución del máximo tribunal, hizo que el camarista platense renunciara al día siguiente de conocer la decisión pero, como aún su dimisión no fue publicada en el Boletín Oficial, quede por ahora en una suerte de “limbo”: “Oficialmente, aún soy juez pero no puedo dictar fallos”, explica dejando ver cierta ironía.

Luego de que la diputada Elisa Carrió pidiese públicamente que el magistrado sea designado nuevamente por el Ejecutivo con acuerdo del Senado por otros cinco años, en una entrevista que concedió a EL DIA, Schiffrin agradeció ese apoyo pero adelantó que no se postulará para volver a ejercer como juez si para esto debe someterse a la aplicación de un procedimiento basado en un artículo que “por convicción” considera “inconstitucional”.

“Sería un suicidio lógico porque iría en contra de lo que sostengo”, analizó. Y recordó que en 1999 falló contra el polémico inciso, aplicando el mismo criterio, a partir de un planteo realizado por el entonces camarista platense Jaime Hemmingsen.

Se trata del planteo que Schiffrin inició en 2011 con dos resoluciones favorables y que recién la semana pasada la Corte Suprema resolvió por tres votos contra uno: revocó el “fallo Fayt” que había declarado nulo el cuarto inciso del artículo 99º de la Constitución Nacional, cuestionado por haber sido reformado en 1994 sin que la convención constituyente estuviese habilitada para hacerlo por la ley 24.309, que fijó los alcances de la reforma.

En ese inciso de la Constitución que hasta ahora estaba “suspendido” establece que los jueces pueden ejercer funciones sólo hasta los 75 años, con la opción a partir de entonces de volver a ser designados por el Ejecutivo y el Senado por otros cinco años. La decisión del máximo tribunal de devolverle la validez sienta ahora una jurisprudencia que alcanza a más de 70 jueces que se encuentran en situación de jubilarse, provocando un un fuerte desconcierto en la Asociación de Magistrados y en todo el ámbito judicial.

“Es un error que desató una profunda crisis en el Poder Judicial”, calificó el magistrado a la resolución que lleva los votos a favor de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti y el voto en contra de Carlos Rosenkrantz mientras que la jueza -con un amparo a favor- Highton de Nolasco no se expidió.

-¿Por qué el inciso cuarto del artículo 99º de la Constitutución es “inconstitucional?

-Ocurre que la convención constituyente se excedió en sus facultades, incorporando una modificación que no estaba ceñida al texto de ley 24.309 de reforma votada por el Congreso. En ese momento el interés era la reelección de (el ex presidente Carlos) Menem. Y hubo creaciones libres: como en otros países hay limites para la edad de los jueces, se les ocurrió esto, pero no estaba contemplado en los temas a reformar.

Este punto se aplicó cinco años después, es decir, en 1999 y tuve en mis manos entonces el caso del entonces juez platense Jaime Hemmingsen, un amparo previo al de Carlos Fayt, en el que como camarista fallé igual que mi convicción actual: ese inciso debe declararse nulo porque es inconstitucional.

- ¿Cuál es el argumento de los tres jueces que fallaron a favor de la validez de este inciso polémico?

-Sostienen que hay que aceptar el texto tal y como se reformó, otorgando un principio de deferencia a la convención constituyente porque sino queda en duda cuál es la Constitución vigente, lo que es una exageración, porque no es toda la carta magna lo que está en juego sino un inciso de un artículo y así lo fundamenta el juez que en minoría votó en contra, es decir, a favor de mi amparo, el juez Rosenkrantz, que hace una distinción entre el texto de la Constitución y la cuestión puntual.

-Los jueces Rosatti y Maqueda fueron constituyentes en 1994. ¿Puede un magistrado que participó del diseño del texto sobre el que se está juzgando opinar sobre el tema?

-Desde el punto moral, no. Pero el hecho de ser legislador y votar una ley no significa que luego no pueda ser juez de la materia en otro momento, de manera que no puede ser recusado por prejuzgamiento.

-La jueza Elena Highton de Nolasco, que estaría según este criterio excedida en edad, no votó...

-Ella tiene una sentencia a su favor... Pero ahora viene el problema: hay un fuerte desconcierto en el Poder Judicial porque hay quien piensa que esta sentencia le quita el titulo a todos los jueces mayores de 75 años, aunque tengan sentencias a su favor, como es el del camarista platense Julio Reboredo, que tiene 84 años.

-Por lo tanto, ¿cómo describiría el fallo de la Corte?

-Como el producto de un torbellino de pasiones, en medio de un conflicto de dominio público en el que interfieren personalidades de primer nivel.

-¿Usted quedó a merced de ese torbellino?

-Sin duda. Sin ser parte del conflicto, quedé en el medio. Fue un fallo en medio de un conflicto político de un orden distinto.

Es un fallo débil que un día puede cambiar. Si cambia la composición de la Corte se podría volver vigente el caso Fayt.

Nadie piensa mucho antes de desatar el desastre, y este se trata de un conflicto en la órbita judicial que ojalá invite a la reflexión para mejorar las cosas. Es un fallo que no se sabe cuánto va a durar, y ahora la mirada está puesta también en la demanda de una nueva ley de subrogaciones para llenar los blancos.

-¿El conflicto debe servir para mejorar qué cosas?

-Yo propondría tres cambios fundamentales en el máximo tribunal: que estén obligados a votar todos sus integrantes; que tenga plazos para fallar, para que no ocurra lo que me pasó a mí, que esperé cinco años por este amparo y no sé por qué; y estabilidad en sus miembros, más allá de quien presida en el Poder Ejecutivo”, concluyó.