La Copa y un partido clave

Estudiantes tiene a la vuelta de la esquina su cruce por la segunda fecha ante Deportivo Riestra por la Liga Profesional. Antes un festejo de dos días de sus hinchas en el estadio. Y una vuelta olímpica postergada que se realizará en la previa del cruce mencionado. Pero hay algo en la agenda que se roba la atención del Mundo Pincha: la Copa Libertadores.

Si bien viene de perder dos partidos, situación que complicó de sobre manera su clasificación (ver aparte), es la llama de todas las ediciones la que se mantiene encendida. Es el torneo que seduce por sobre cualquier otra cosa y como dijo el entrenador Eduardo Domínguez, mientras haya posibilidades van a pelear.

La situación que atravezó Gremio con la terrible inundación que sufrió Porto Alegre, con 600 mil evacuados y casi un millar de muertos y desaparecidos hizo que el equipo gaúcho estuviese a nada de quedar desafiliado. no sucedió y eso cambió el escenario.

El partido contra Estudiantes que debió haberse jugado anoche, será el sábado 8 de junio en el estadio Couto Pereira de la ciudad de Curitiba. ¿Le conviene al Pincha?

Se trata del escenario donde juega de local el Coritiba, el equipo más popular de la ciudad y que quedó relegado en los últimos años por Atlético Paranaense, su clásico rival y al que enfrentó Estudiantes en la Copa Libertadores 2022.

Se trata de un escenario con capacidad para 40 mil personas, un terreno de 109 x 72 metros y un campo de juego de césped natural. La selección de Brasil ha jugado algunos partidos allí y se realizan recitales a menudo. Queda en pleno centro, a no más de 20 cuadras de Arena da Baixada, donde juega el Paranaense y en donde se presentó el Picha hace dos años.

La distancia entre Curitiba y Porto Alegre es de 741 kilómetros, que por la ruta BR 101 demanda más de nueve horas. Por eso, no se calcula que sea mucha la gente que se traslade de una ciudad a la otra, y mucho menos porque realmente es dramática lasituación y los habitantes gaúchos no están para gastar dinero en un partido de fútbol. Y Gremio, a diferencia de otros clubes grande de Río de Janeiro o San Pablo, no tiene hinchas en el resto del país: son su inmensa mayoría del Estado de Río Grande do Sul.

En tanto que la distancia entre el aeropuerto de Guarulhos (por donde va a entrenar Gremio) y Curitiba es de 450 kilómetros, que lleva más de seis horas de acuerdo al horario elegido para su traslado. En hora pico puede tardarse hasta una hora más y por la noche se realiza en menos de cinco horas. De todos modos para hacerlo cía terrestre por la BR 116 es un tramo exigente y desgastante.

La otra gran particularidad que tiene este partido es que Gremio lleva dos semanas sin entrenar, luego de las trágicas y atípicas lluvias que azotaron a la región de Río Grande do Sul: un pocos días llovió lo mismo que en todo el año y por eso desbordaron todos los ríos, en especial el Guaiba que rodea a la ciudad.

Es un incógnita cómo impactó en los jugadores, que se tuvieron que ir de la ciudad y que algunos de ellos perdieron casas y objetos materiales luego de esta tragedia. Además para los dos partidos finales no podrá contar con los futbolistas convocados a seleccionados, entre ellos Jefferson Soteldo, de Venezuela, que es titular y pieza clave en el once Tricolor. De tomodos modos tiene jugadores de sobra.

Qué necesita para clasificar: muchas variantes

Con el triunfo del miércoles de The Strongest sobre Huachipato en La Paz, Estudiantes quedó en una incómoda situación de cara a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El triunfo que se le escapó en Chile y el partido que perdió en La Plata ante Gremio le hicieron perder fuerza pensando en su clasificación a la siguiente ronda. Básicamente tiene que sumar dos triunfos para asegurarse su boleto: con cuatro tendrá que depender de otros resultados. Veamos.

El Pincha suma 4 unidades y le restan dos compromisos. Primero contra Huachipato (5 puntos) en UNO y luego en Curitiba ante Gremio (3 puntos).

Demás está decir que tiene que derrotar sí o sí al elenco trasandino. En caso de derrota o de empate se despedirá del segundo puesto y con seguridad también de la chance de clasificar a la Copa Sudamericana salvo que el equipo brasileño pierda los tres partidos por delante.

El primer compromiso se jugará el miércoles 29 de mayo. Estudiantes-Huachipato y Gremio-The Strongest. Si ganan el Pincha y el Tricolor la tabla quedará así: los bolivianos 10 puntos, el Pincha 7,los brasileños 6 y los chilenos 5.

Pero a Huachipato le falta todavía su partido como local ante Gremio. A Estudiantes le convendría que empatasen pero de haber un ganador tendría que ser el elenco de Porto Alegre para asegurarse, al menos, la clasificación a los 16vos. de final de la Copa Sudamericana.

El sábado 8 de junio Estudiantes se jugará la clasificación en Brasil. Si derrota a Gremio logrará el segundo puesto salvo que el elenco chileno le haya ganado a los brasileños días atrás. Si eso sucede a los de Domínguez le podría costar muy caro porque una derrota en Brasil lo podría dejar cuarto y último.

Falta mucho y las combinaciones son múltiples. La lógica, que en este grupo no fue moneda corriente, indica que sumando cuatro puntos se asegura algo y que con dos triunfos se clasifica a octavos de final. Pero nada será sencillo y hasta último momento tendrá la garganta en la mano.

