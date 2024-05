Por el tarifazo en la luz, cerca de un centenar de clubes pide auxilio

Los clubes, entre el desafío del aumento de los servicios / c. santoro

Por estos días las facturas de luz desvelan a los dirigentes de los clubes barriales porque, aunque muchos estén beneficiados con descuentos del 30 por ciento, vieron que de un mes a otro el monto por ese servicio llegó a dispararse entre el 100 y el 200 por ciento. “En marzo pagamos 13 mil pesos de luz y en abril, 37 mil pesos”, sostuvo una dirigente del Club La Cumbre.

Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata sostuvo que a algunos clubes les llegó una factura con poco aumento y a otros unas sumas que resultan “impresionantes”, definió.

“No hay lógica. No les da a todos igual la relación, es como si las facturaciones se hicieran al tun tun”, dijo el dirigente.

En el Club Ateneo Popular de 60 mil pesos de luz se pasó a pagar 150 mil. En tanto que en el Club Alberti se informó que la última factura fue un 50 por ciento más cara que la anterior.

Alba señaló que hay 31 instituciones a las que las tarifas les llegan con un monto el 30 por ciento menor a lo que pagarían sin el beneficio al que accedieron. Antes tuvieron que cumplimentar una serie de requisitos ante la oficina de Personas Jurídicas.

Se indicó que hay 84 clubes informados, 31 hoy tienen aplicada la bonificación del 30 por ciento. Los 53 restantes para personería jurídica deberían tener la bonificación pero no se encuentran en el padrón del OCEBA.

“Nosotros los asesoramos para que tengan la documentación en regla porque es como si una persona sin DNI quisiera, por ejemplo, acceder a un préstamo”, dijo el dirigente y remarcó que en los clubes se desarrolla una gran tarea social, pero muchas veces se descuida el aspecto administrativo.

Es que también se está ante otros cuadros dirigenciales. Antes, los miembros de una comisión directiva estaban en los cargos durante años y años, en cambio ahora hay mayor movilidad, lo que influye en el aprendizaje de todos los aspectos administrativos necesarios para tener todo en regla.

“Unas 530 instituciones integran la Federación y nosotros nos estamos poniendo en la tarea de conectar con los clubes, 80 están en estudio para ver si acceden al pago de tarifas con descuentos”, agregó Alba.

En una situación tan inestable se hace casi imposible aumentar las cuotas a las familias. Eso es, pedirle a los sectores más vulnerables un esfuerzo adicional sobre el que ya realizan en sus hogares y como motor de los clubes. “Ya en los barrios más alejados del Centro muchos no pagan la cuota de socios, pero no se puede echar a los pibes que encuentran contención en los clubes. Entonces, se trata de generar dinero para solventar tarifas, pero no es sencillo en una sociedad empobrecida”, se remarcó.

Los clubes que cuentan con el descuento son: Club Atlético Estrella de Berisso y Biblioteca Popular Pestalozz; Centro Vecinal Punta Lara y Biblioteca O.H. Merlo; Centro de Fomento Villa Lenci; Centro de Fomento Cultural y Deportivo Capital Chica y Biblioteca Popular; Centro Molisano Sant Elia; Centro Aconcagua y Biblioteca Juan Vucetich; Asociación Cultural y Deportiva Chacarita Platense; Asociación Comercial Los Hornos; Club Social , Cultural y Deportivo For Ever; Centro de Fomento Social y Deportivo José Hernández; Centro Asturiano; Centro de Fomento Cultural y Deportivo Miguel Azcuénaga; Centro de Fomento Floresta; Centro de Fomento 17 de Agosto; Club Deportivo y Biblioteca Romerense Centro de Fomento, Social, Cultural y Deportivo Alumni de Los Hornos; Club Ateneo Popular y Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia; Asociación de Fomento y Biblioteca Popular Lavalle; Billar Club Comunidad Rural; Club Gutenberg; Club Everton y Biblioteca Popular Mario Sureda; Centro de Fomento Social y Deportivo José Hernández.