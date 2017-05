Una eventual candidatura de Cristina Kirchner en las próximas elecciones legislativas "tiene en vilo al peronismo, pero no a nosotros", afirmó el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, quien también destacó que "el Presidente (Mauricio Macri) dice que confía" en el titular de la AFI, Gustavo Arribas, pese a las denuncias contra el funcionario.

En una entrevista publicada hoy por sitio digital Letra P, Frigerio se refirió a uno de los temas que más rédito da al Gobierno, profundizar la polarización con el kirchnerismo, sobre lo que el ministro aseguró que "no es algo que surja de nuestras filas; es algo que está instalado en la sociedad, porque se debate la consolidación de un proceso de cambio y transformación de la Argentina o la vuelta al pasado".

En ese sentido, Frigerio explicó que "no es una agenda que nosotros definamos; nosotros formamos parte, por ser el espacio político gobernante y el más importante hoy de la Argentina en términos de su territorialidad y poder de movilización, pero no es una agenda que nosotros estamos definiendo", agregó el ministro.

Frigerio: "La eventual candidatura de Cristina tiene en vilo al peronismo, no a Cambiemos"En la misma línea, el funcionario apuntó que "la indefinición de Cristina Kichner es un problema más del FpV que nuestro; si se va a presentar o no tiene en vilo al peronismo y al FpV, pero no a nosotros; en Cambiemos nos tenemos que ocupar de seleccionar a los mejores candidatos y terminar de consolidar este proceso de cambio".

Sobre el jefe de la AFI y las acusaciones del delator Leonardo Meirelles, Frigerio fue explícito: Arribas "tuvo una acusación similar y fue sobreseído; ahora hay una nueva acusación, de la que no se conoce mucho, más allá de que llama la atención que sea la única persona nombrada. Está a disposición de la Justicia, y el Presidente ha sido muy claro: dijo que confía en Arribas".

En cuanto al cierre de listas de candidatos electorales y cómo resolverá el tema el oficialismo en territorio bonaerense, el ministro político reconoció que "no contamos con nuestra principal dirigente (la gobernadora Marìa Eugenia Vidal), pero contamos con el mejor equipo y el espacio político más valorizado en la Argentina, que es Cambiemos".

También señaló que "contamos con la mayoría de los argentinos, que no quiere volver atrás: quiere consolidar este proceso de cambio y apuesta a que rápidamente empiece a dar respuestas concretas a la ciudadanía".

Finalmente, consultado por la salida del cargo del jefe de la Policía Bonaerense en medio de denuncias y por la situación del de la Ciudad, quien renunció desde la cárcel, Frigerio manifestó que "la sociedad entiende que la construcción de una fuerza de seguridad que le dé confianza a la ciudadanía es un proceso largo".

El ministro aseguró que "no lo vamos a resolver de un día para el otro, ni en 15 meses de gestión; lo importante es que la ciudadanía tiene clara la intención del Presidente, de la gobernadora y del jefe de Gobierno; la seguridad es un tema complejo y arrancamos demasiado abajo como para pretender resolverlo en 15 meses".