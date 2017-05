La soledad de Naiara Awada: llanto e insultos a sus fans

Naiara Awada se toma su rol de mediática en serio y cada día entrega un nuevo escándalo.

Pero al parecer la joven actriz pensó que su popularidad era real, y organizó a través de las redes una juntada con sus fanáticos en el Planetario.

El desenlace fue el peor: aunque ellos le aseguraron que estaban ahí, la dejaron “pagando”.

Una publicación compartida de Nai Awada 🌗 (@naiawada) el 21 de May de 2017 a la(s) 8:50 PDT

“Estuve dedicándole toda la tarde a armar una juntada, en la cual me boludearon, me hicieron sentir muy mal. Llegué y no había nadie, salvo una fan”, dijo la sobrina de la Primera Dama, en medio de un llanto.

"Me encanta la maldad, cómo me boludearon. Todo vuelve, chicos, lo verán desde su no tele", firmó por Twitter.