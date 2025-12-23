"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
Los hinchas de Estudiantes siguen de fiesta. Y no es para menos tras coronar un año a pura vuelta olímpica. Es por eso que el regalo ideal para estas Fiestas es el libro que mañana sale a la venta: "Campeón de campeones".
El recorrido de la campaña del Pincha ganador del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2025, en 132 páginas que no le pueden faltar a ningún simpatizante albirrojo. Sin dudas que se trata de un libro para atesorar la histórica e inolvidable campaña del León, épico campeón del fútbol argentino.
En esta publicación se revive, partido a partido, el camino glorioso de Estudiantes en las dos finales: los goles, los protagonistas, las emociones y las imágenes que marcaron una hazaña para siempre.
El precio de venta general es de $25.000 pero los suscriptores de EL DIA tendrán un beneficio y lo abonarán $20.000. Lo podés conseguir desde mañana en diagonal 80 Nº 817, los días hábiles, de lunes a viernes, de 9 a 18 hs.
