"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Los hinchas de Estudiantes siguen de fiesta. Y no es para menos tras coronar un año a pura vuelta olímpica. Es por eso que el regalo ideal para estas Fiestas es el libro que mañana sale a la venta: "Campeón de campeones".

El recorrido de la campaña del Pincha ganador del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2025, en 132 páginas que no le pueden faltar a ningún simpatizante albirrojo. Sin dudas que se trata de un libro para atesorar la histórica e inolvidable campaña del León, épico campeón del fútbol argentino.

En esta publicación se revive, partido a partido, el camino glorioso de Estudiantes en las dos finales: los goles, los protagonistas, las emociones y las imágenes que marcaron una hazaña para siempre.

El precio de venta general es de $25.000 pero los suscriptores de EL DIA tendrán un beneficio y lo abonarán $20.000. Lo podés conseguir desde mañana en diagonal 80 Nº 817, los días hábiles, de lunes a viernes, de 9 a 18 hs.