Derrota de Albatros

| Publicado en Edición Impresa

Albatros como local perdió 25 a 23 con Centro Naval por la 5ta fecha del torneo de Primera C de la URBA. El Tricolor tuvo un partido irregular y a pesar de la derrota logró sumar un punto bonus.

El que golpeó primero fue el equipo visitante con un try en los primeros minutos del PT, pero la reacción de Albatros no se hizo esperar y con tries de Valdovinos y Roletto más un penal de Balatti pasó a ganar 13 a 7. Sin embargo el Marinero sobre el cierre apoyó dos tries más y dejó el parcial en 19 a 13 a su favor.

En la segunda mitad Albatros aprovechó diez minutos con dos hombres de más –fueron amonestados dos jugadores de Centro Naval- y volvió a dar vuelta el resultado con otro try de Roletto y uno del capitán Bisceglia. El resultado estaba 23 a 19 a favor del conjunto de Hernández, pero la visita acertó dos penales y se quedó con el partido por 25 a 23.

La semana que viene los dirigidos por Maglio y Ramos Alvelo tendrán fecha libre y el 20 de mayo visitaran a La Salle.

Por su parte, Berisso no pudo como visitante y cayó por 34 a 23 con Almafuerte por la 3ra fecha del torneo de Tercera División de la URBA. Los tries del equipo de Catriel Gómez fueron obra de Rutigliano, Passarelli y Fernández Sosa, que además sumó con dos penales y dos conversiones. La semana que viene el Bulero tendrá fecha libre y el 20 de mayo será local ante Porteño.

En tanto, hoy será el debut de Ensenada Rugby en el Torneo Empresarial de la URBA cuando visite desde las 12 a YPF Elaion en cancha de Liceo Militar.