San Luis cayó ante el campeón

Por la segunda fecha del URBA Top 12, el conjunto marista perdió 26-15 en condición de visitante contra el último campeón, Belgrano Athletic.

El partido comenzó muy bien para el equipo dirigido por José Altube, ya que, en el inicio del encuentro a través de Facundo Gibert, en una jugada colectiva de los backs, llegó el try; a partir de ahí, Belgrano tomó las riendas del encuentro y fue el que manejó la pelota pero se encontró con una férrea defensa marista y no pudo encontrar los espacios. El equipo azulgrana, a pesar de no tener la posesión, no sufría mayores riesgos porque a partir de su agresividad en los tackles, hacia equivocar al rival. Sobre el cierre del primer tiempo, Belgrano pudo vulnerar a San Luis y así descontar para irse al descanso 10-5 abajo.

En el ST, cambio todo, el equipo de Altube cometió varias infracciones que de a poco, el Marrón capitalizó, no tardo en llegar al try y aprovechó el jugador de menos de San Luis por la amarilla de Elías. Allí a partir de sus poderoso pack de forwards, el partido se inclinó en una sola dirección.

Belgrano volvió a apoyar en el ingoal para terminar de desarmar lo que había sido una muy buena defensa marista, para así estirar la ventaja 19-10. Luego solo tuvo que espera la poca paciencia por el lado visitante para nuevamente agrandar la diferencia a 26-10 .

A través del pack de forwards el conjunto marista achicó el tanteador en el final, pero que no le alcanzó para poder llevarse el triunfo y se tuvo que volver con las manos vacías.

Ahora recibirá en La Cumbre a Regatas de Bella Vista.