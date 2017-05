Universitario perdió pero sumó un punto

| Publicado en Edición Impresa

Por la quinta fecha del Torneo de Primera A Universitario cayó ajustadamente 15 a 14, ante Mariano Moreno; el líder del certamen. La U jugó con gran despliegue físico, tuvo oportunidades, pero no pudo quebrar la férrea defensa “albirroja”, pero sumó un punto valioso sobre el final.

Desde el inicio el encuentro, tuvo un ritmo apabullante por parte de ambos equipos, con fuerte disputa por la “guinda”.

A los 8’ un ataque profundo del conjunto local finalizó en try de Mitrione. A pesar del golpe, Universitario siguió buscando, con mucho empeño hasta que a los 21’ apareció la potencia de Fernando Fernández para sellar el primer try sobre la bandera para Universitario. Minutos después, Cachaza estiró la diferencia para la U y paso arriba el en el tanteador 8 a 5. A los 35’ el local apoyo otro try por intermedio de Romeu; que dejó el parcial 12 a 8.

En el ST el conjunto “pantera” lo fue a buscar con gran ímpetu y chocó con una aceitada defensa de Moreno. Con otro penal de Cachaza a los 61’ Universitario quedó a tiro en el tanteador. Sin embargo A los 67’ la expulsión de German, para los de Gonnet; obligó a un cambio de planes por ello Tosti y Breccia, realizaron cambios, con los ingresos de Pau y Terminiello en la segunda línea, y Embón en la conducción. A pesar de estar en inferioridad numérica, el equipo “albinegro”, siguió luchando tan es así, que a los a los 75’ un nuevo penal de Cachaza; lo volvió a poner arriba en el tanteador. Ya sobre el final el local salió a quemar las naves y con un penal de Casalis se quedó con el triunfo en el epílogo del encuentro y en quince días tendrá revancha ante Buenos Aires en Gonnet.