Un nuevo festival de cine judío en la Ciudad

Con ocho títulos internacionales, se llevará a cabo en Cinema Paradiso desde el jueves

Entre el jueves 11 y el miércoles 17 de mayo, en las salas de Cinema Paradiso (46 entre 10 y 11) se llevará a cabo el 2° Festival Internacional de Cine Judío de La Plata, con la proyección de ocho títulos de carácter de estreno absoluto.

El Festival se realiza con el objetivo de mostrar el amplio espectro del cine judío contemporáneo, con la exhibición de premiadas películas que no tienen llegada a la la cartelera comercial.

La programación, que se irá publicando diariamente en la Agenda Cultural de este suplemento, está integrada por “Estimado Sr. Waldman”, “24 días: la verdad sobre el caso Halimi”, “Los Comedian Harmonists”, “Bialik, Rey de los Judíos”, “Habitación 514”, “Süskind”, “Por una mujer” y “Max: el origen del mal”.

A continuación, un repaso por la sinopsis de estos títulos que, desde este jueves y hasta el próximo miércoles, se proyectarán en la Ciudad.

“24 días: La Verdad Sobre el Caso Halimi”, de Alexandre Arcady (Francia)

En el mes de Enero de 2006 Ilan Halimi, 23 años, recibe la llamada de una mujer invitándolo a encontrarse. Concurre a la cita. Lo siguiente que su familia sabe de él es un pedido de rescate por una suma de dinero que no poseen ni podrían llegar a juntar.

“Los Comedian Harmonists”, de Joseph Vilsmaier (Alemania)

Este film cuenta la historia real del famoso sexteto vocal, desde el día en que se formaron en 1927 hasta que el régimen nazi prohibiera sus actuaciones en 1934 debido a que tres de sus integrantes eran judíos. Los Comedian Harmonists obtuvieron enorme popularidad no sólo en Alemania sino en toda Europa y en los Estados Unidos. El director Vilsmaier se luce con una impecable reconstrucción de época, articulando una narración entretenida, sensible y brillantemente actuada.

“Estimado Sr. Waldman”, de Hanan Peled (Israel)

A comienzos de la década de 1960, Hilik, un niño de 10 años que vive en Tel Aviv, sabe que él y su hermano tienen un objetivo en la vida: hacer felices a sus padres para compensarlos por el dolor y la pena sufridos durante el Holocausto. Moishe, el padre de Hilik, aun no ha podido aceptar que es el único sobreviviente de su familia, y por lo tanto se hunde paulatinamente en el pasado. Estimulado por el impulso vital que extrae de sus héroes preferidos del cine y los comics, Hilik implementará una idea para que su padre recupere las ganas de vivir.

“Habitación 514”, de Sharon Bar-Ziv (Israel)

Un oficial del ejército Israelí está cuestionado. Se procede a un intenso interrogatorio. Quien ha sido designada para llevar a cabo el mismo y lograr inculpar al oficial es no solo una mujer (del servicio de policía militar) sino inferior en rango a su interrogado. Muchos valores en opuestos conflictos se ponen en juego. De lo que no queda duda es que la búsqueda de la verdad tiende a pagar un precio.

“Max, El Origen del Mal”, de Menno Meyjes (Gran Bretaña)

La cinta cuenta la relación entre Max Rothman, un judío veterano de aquella guerra, que ahora se dedica a promover a nuevos artistas plásticos, y un joven con intenciones de artista que se acerca a Rothman luego de que no lograra ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, no una sino dos veces, bajo la opinión por parte del comité de ingreso de que las muestras artísticas que presentara para aplicar no revelaban suficiente talento potencial como para ser albergado por la institución. ¿Acaso estos rechazos condicionaron el destino de la historia mundial en los siguientes decenios?

“Por una mujer”, de Diane Kurys (Francia)

Dos hermanas comienzan a hurgar en la intimidad de sus padres, una pareja judía que formaliza el matrimonio al término de la 2ª Guerra Mundial . La aparición de un familiar que jugará un impensado rol que va descubriéndose a medida que el film va y viene -entre la curiosidad investigativa de Anne en el presente y la recreación de los sucesos que acaecieron en la joven historia de sus padres.

“Süskind”, de Rudolf van den Berg (Holanda)

Walter Süskind fue un judío Alemán cuyos padres eran Holandeses y que protagonizó una de las más milagrosas historias de rescate de niños Judíos durante la 2ª Guerra Mundial. No obstante, no fue hasta 1990 que merced al periodista David Arnold, del Boston Globe, el complejo operativo de rescate llevado a cabo por Süskind fuera conocido.

“Bialik, Rey de los Judíos”, de Yair Qedar (Israel)

Ya a los 30 años había llegado a ser el más famoso poeta en el mundo Judío. Vivió pocos años en Tel Aviv, pero amaba la ciudad. Más de cien mil personas asistieron a su funeral en 1934. Es este film un retrato del judío más amado, Jaim Najman Bialik.