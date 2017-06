Vidal, con fuertes críticas al peronismo

| Publicado en Edición Impresa

La gobernadora, María Eugenia Vidal, afirmó el sábado a la noche en el programa de Mirtha Legrand, que en las próximas elecciones la ciudadanía “ratificará el cambio” que representa el oficialismo, y aseguró que en los barrios “la gente sabe” que su gestión “no es cómplice de las mafias del narcotráfico”.

“Las elecciones son importantes para que se ratifique el cambio. Cuando voy a los barrios, la gente y las madres me reconocen que nosotros no tenemos nada que ver con las mafias, que no somos cómplices de quienes matan y usan a sus hijos”, señalo Vidal.

En declaraciones formuladas durante el programa de Mirtha Legrand, la mandataria criticó a los dirigentes del PJ y del Frente para la Victoria que se refieren a “la pobreza como si no hubieran gobernado durante 28 años la Provincia”.

“Nos habla de pobreza y gobernaron la Provincia durante 28 años y negaron los problemas, nos dijeron que la inseguridad era una sensación. Nosotros empezamos por decir la verdad y decimos que por este camino vamos a esta cada día mejor”, sostuvo.

La mandataria bonaerense, quien además reconoció que la inseguridad es su principal preocupación, habló así en tono de campaña rumbo a las próximas legislativas, por las que será la cara del proselitismo oficialista, incluso por delante de los precandidatos a legisladores.