Con banderas, camisetas y pirotecnia, la algarabía xeneize se hace sentir en pleno centro platense. Los simpatizantes de Boca salieron a las calles para celebrar la consagración en la Copa Sudamericana, obtenida tras vencer a Atlético Mineiro, equipo dirigido por Eduardo Domínguez.

La tradicional esquina de 7 y 50 volvió a convertirse en el punto de encuentro de cientos de hinchas que se acercaron para festejar el fin de una sequía internacional de 18 años. El corazón de la ciudad se tiñó de azul y oro, con cánticos, bombos y una celebración que rápidamente se extendió por las arterias céntricas.

Familias enteras y gran cantidad de chicos vestidos con la camiseta del club coparon los alrededores del Pasaje Dardo Rocha, donde saltaron, bailaron y entonaron los clásicos cantitos de cancha del fútbol argentino.

Los primeros bocinazos comenzaron a escucharse pocos minutos después de que el árbitro Andrés Matonte decretara el final del encuentro en Barranquilla. La fiesta no solo se concentró en el microcentro platense, sino que también se replicó en distintos barrios de La Plata, acompañando el festejo de la numerosa parcialidad boquense de la región.

Cabe señalar que Boca llegó a esta definición tras 18 años y casi tres meses sin levantar un trofeo internacional. Su última conquista continental había sido la Recopa Sudamericana 2008, el 27 de agosto de aquel año, cuando tras imponerse 3-1 en la ida como visitante empató 2-2 en La Bombonera ante Arsenal de Sarandí para quedarse con el título.

Foto: Mauro Milani

Foto: Mauro Milani