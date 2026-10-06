A 4 años de la muerte del Lolo Regueiro, hincha de Gimnasia: cómo está la causa judicial

Se cumplen cuatro años de la muerte de César “Lolo” Regueiro, el hincha y socio de Gimnasia que falleció luego de descompensarse en medio de la represión policial ocurrida durante el partido entre el Lobo y Boca en el estadio del Bosque. Cuatro años después, la causa judicial todavía no llegó al debate oral y continúa atravesada por discusiones sobre el fuero que debe intervenir, el alcance de las acusaciones y, ahora, por un nuevo cambio de abogados de la familia.

La muerte de Regueiro ocurrió aquella noche del 6 de octubre de 2022, cuando el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del estadio derivó en corridas, gases lacrimógenos y una situación de caos que obligó a suspender el partido. Lolo, de 57 años, sufrió una descompensación en medio de los incidentes y posteriormente murió en el Hospital San Martín.

Desde entonces, la investigación intentó establecer las responsabilidades de quienes tuvieron intervención en la organización del partido y en el operativo policial. La causa llegó a tener cinco imputados: el expresidente de Gimnasia Gabriel Pellegrino, los policías Sebastián Perea y Juan Manuel Gorbarán, el ex titular de Aprevide Eduardo Aparicio y el policía Fernando Nahuel Falcón, este último por un episodio de lesiones contra un camarógrafo.

Con el avance del expediente, la situación procesal de Aparicio cambió. El exresponsable de Aprevide fue sobreseído y quedó fuera del juicio. La viuda de Regueiro, Claudia Alejandra Nievas, recurrió esa decisión ante Casación y desde entonces uno de los principales reclamos de la familia es que ese sobreseimiento vuelva a ser revisado.

Para octubre de 2025, al cumplirse tres años de la muerte, el escenario parecía más definido: Gabriel Pellegrino y los policías Sebastián Perea y Juan Manuel Gorbarán estaban encaminados al juicio oral, mientras que Aparicio había quedado sobreseído. Sin embargo, todavía no había fecha para el debate y comenzaba a instalarse una nueva discusión sobre dónde debía realizarse.

La controversia se profundizó durante los meses siguientes. El expediente llegó a transitar entre el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 y el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata. El punto de discusión estaba relacionado con la calificación legal de los hechos: mientras la acusación formal se sostenía sobre figuras culposas, la familia y la fiscalía de juicio plantearon que durante el debate podrían aparecer elementos para una interpretación más grave de las responsabilidades.

En abril de 2026, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata había confirmado que el juicio debía realizarse en el fuero criminal, luego de rechazar un planteo de la defensa de Pellegrino que pretendía llevar el expediente al ámbito correccional. Esa resolución había sido interpretada como un endurecimiento del escenario para los acusados.

Pero el conflicto no terminó allí. En mayo, la propia Cámara resolvió la disputa de competencia y determinó finalmente que el expediente debía continuar en el Juzgado en lo Correccional N° 2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky. El argumento central fue que la competencia debía establecerse de acuerdo con los delitos incluidos formalmente en la acusación y que no correspondía modificar anticipadamente esa calificación para llevar el caso a un tribunal criminal.

De esta manera, el juicio oral quedó radicado en el fuero Correccional. La acusación mantiene como eje el estrago culposo agravado por la muerte de una persona y las lesiones leves calificadas por abuso funcional policial. En el expediente aparecen como acusados Pellegrino, Perea y Gorbarán, mientras que Falcón afronta la acusación por las lesiones vinculadas al camarógrafo.

El cambio de fuero representó un revés para la familia, que sostiene que la gravedad de lo ocurrido en el Bosque merece ser analizada por un Tribunal Oral en lo Criminal. Ese es precisamente uno de los reclamos que volverán a plantear este 6 de octubre, cuando familiares y allegados se movilicen hacia la sede de Casación Penal bonaerense para pedir que el expediente vuelva al fuero criminal y que tampoco quede firme el sobreseimiento de Aparicio.

A esta disputa judicial se sumó en los últimos días otro capítulo: el cambio de abogados de la viuda de Lolo. Claudia Nievas dejó atrás su anterior representación y pasó a ser patrocinada por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly.

Los nuevos letrados comenzaron a impulsar medidas destinadas a recuperar la participación activa de la familia en el expediente. Entre ellas, solicitaron una audiencia con los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense y presentaron un escrito ante el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata.

El planteo de Nievas es especialmente duro respecto de cómo fue llevada adelante su representación durante los últimos meses. La viuda sostiene que permaneció durante un período prolongado en un estado de “indefensión” y sin asistencia legal efectiva. Incluso afirmó que tomó conocimiento de la elevación a juicio y de la radicación de la causa en el fuero Correccional a través de los medios de comunicación y no mediante una notificación judicial formal.

Por ese motivo, sus nuevos abogados dejaron asentada la voluntad de recurrir las decisiones que puedan haber afectado los derechos de la particular damnificada y plantearon que los plazos para impugnar determinadas resoluciones no deberían considerarse vencidos si no existió una notificación realizada conforme a derecho.

Uno de los objetivos concretos es volver a discutir la situación de Eduardo Aparicio. La familia considera que el sobreseimiento del exfuncionario de Aprevide no debería quedar firme y pretende que Casación revise nuevamente aquella decisión.

El cambio de abogados se produce, además, después de varios movimientos dentro de la representación legal de la familia durante estos cuatro años. El propio entorno de Regueiro manifestó en los últimos días que hubo momentos en los que sintieron que no recibían respuestas suficientes sobre el avance de la causa y que debieron atravesar distintos cambios de patrocinio.