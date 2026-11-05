Este jueves 5 de noviembre, Alejandro Sabella cumpliría 72 años y, como sucede desde 2020, su recuerdo volverá a reunir a familiares, amigos e hinchas de Estudiantes en una serie de homenajes para mantener vivo su legado. En esta oportunidad, las iniciativas incluirán la plantación de un árbol frente a su casa de Tolosa y la colocación de rosas en la estatua que lo recuerda en el estadio UNO.

La propuesta busca celebrar la vida de Pachorra, una de las figuras más queridas de la historia albirroja, y mantener presente a un entrenador que trascendió los resultados deportivos para convertirse en un símbolo de identidad, humildad y sentido colectivo.

Uno de los homenajes tendrá lugar frente a la vivienda familiar ubicada en 4 y 530, en Tolosa, el barrio donde Sabella construyó gran parte de su vida. Allí, sus familiares, amigos y allegados impulsarán la plantación de un árbol como símbolo de permanencia y de una memoria que seguirá creciendo con el paso del tiempo.

La casa ya había sido escenario de otro reconocimiento especial. El 5 de noviembre de 2024, cuando se cumplieron 70 años de su nacimiento, se descubrió una plaqueta con su nombre y fecha de nacimiento en el ingreso de la propiedad. También se incorporó un código QR que permite acceder a un museo virtual dedicado a recorrer su vida y trayectoria.

El otro punto de encuentro será el estadio UNO, donde los hinchas podrán acercarse a la estatua de Sabella, ubicada en el Paseo de los Profesores, para dejar rosas rojas y blancas en su homenaje. La iniciativa es impulsada por amigos del histórico entrenador, que convocaron a la familia pincharrata a participar con un gesto sencillo, pero cargado de sentimiento.

La propuesta apunta a que cada simpatizante pueda acercarse durante la jornada y dejar su flor a los pies del monumento, como una manera de expresar el cariño hacia quien condujo a Estudiantes a conquistar la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010.

Sabella con una hincha platense de Estudiantes en Madrid, Cristina González Ducasa

Sabella falleció el 8 de diciembre de 2020, a los 66 años, pero su figura continúa ocupando un lugar especial en la historia del club y en el recuerdo de los hinchas.