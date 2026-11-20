En la recta final hacia el choque decisivo de la Copa Libertadores, Marcos Rojo repasó el costado más íntimo de su vuelta a Estudiantes y confesó que, hasta hace poco tiempo, creía que su ciclo en el club ya estaba cerrado.

El defensor central admitió que había hecho fuerza para regresar al Pincha, aunque el paso del tiempo lo había llevado a resignarse: “La verdad que sí, porque ya había pasado bastante tiempo y cuando ya creía que no se iba a dar la vuelta, por ahí un poco te duele porque yo crecí acá dentro de este club, desde los 10 años que vengo al Country, y era lindo para mí tener un cierre. Pero bueno, nunca pensé que iba a ser así, que se iba a dar jugando la final de la Copa Libertadores”.

Rojo relató que el punto de inflexión ocurrió inmediatamente después de la serie ante Corinthians cuando una serie de suspensiones en la defensa del Pincha abrió una puerta inesperada mientras él miraba el encuentro a la distancia: “Cuando después del partido de Corinthians salió la posibilidad de empezar a escuchar que la vuelta era posible, hice todo lo que estaba a mi alcance para hoy estar acá. Yo estaba viendo el partido esa noche y nada, terminó, Estudiantes pasó la fase y me fui a dormir tranquilo”.

“Al otro día, cuando me levanto, el teléfono tenía un montón de mensajes: ‘tenés que volver, tenés que volver’. Yo no me había dado cuenta en la transmisión, o no lo dijeron, de que los chicos habían sido suspendidos, que faltaba un central y ahí estaba la posibilidad de la vuelta”, argumentó.

En ese marco, Rojo tomó los rumores con cautela y escepticismo, impulsado únicamente por el entusiasmo de su círculo íntimo en la ciudad: “Todos mis amigos de acá de La Plata, hinchas del Pincha, diciéndome que era la hora, que era el momento, que tenía que volver. Al principio medio que no creí, lo veía difícil”.

Sin embargo, el escenario cambió por completo cuando la gestión dejó de ser un deseo de amigos y familiares para convertirse en un contacto formal de la dirigencia del Pincha. “Con el correr de los días, cuando llegó el llamado del club, ahí vi que la posibilidad estaba y me tiré de cabeza. Ya me alegró ese día cuando empezaron a llegar todos los mensajes, y cuando ya el club me llamó, ahí explotó”, sentenció.