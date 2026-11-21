“Es el partido de nuestras vidas”. La frase resume el sentimiento de dos referentes de Estudiantes a una semana de la gran final de la Copa Libertadores. Leandro González Pirez y Marcos Rojo comenzaron a palpitar la definición del sábado 28 de noviembre en Montevideo, en una previa que el Mundo Pincha vive entre la ilusión, los nervios y la pasión. Ambos hablaron de sus respectivos regresos al club y coincidieron en la dimensión de lo que se avecina: una final que puede marcar sus carreras para siempre.

Para el Cabezón, no hay dudas de lo que representa el encuentro. Lo definió como el partido “más importante” de su carrera y recordó que los futbolistas que surgen del fútbol sudamericano sueñan “toda la vida” con tener la posibilidad de disputar una final de Libertadores. “Se me pone la piel de gallina”, reconoció, al empezar a dimensionar lo que tendrá por delante en el Centenario.

González Pirez también repasó lo cerca que estuvo de vivir una instancia similar con River, cuando alcanzó las semifinales en 2024. En aquella oportunidad, la eliminación lo dejó con la sensación de que “nunca más iba a tener la chance” de estar tan cerca de una final. Sin embargo, una gran Copa con Estudiantes le abrió nuevamente la puerta, en el club donde había jugado entre 2016 y 2017 y al que regresó el año pasado.

El defensor expresó una “alegría enorme” y aseguró que está “disfrutando” cada día de la previa. Con la ilusión de volver a levantar el trofeo continental, deseó que el sábado sea “un día hermoso” y que el equipo esté “con todas las luces prendidas”, para que finalmente se pueda concretar el sueño. “Ojalá sea un día para el recuerdo y nos encuentre a todos muy felices”, resumió.

Rojo, por su parte, también contó cómo se gestó su regreso a la institución. El punto de inflexión llegó después de la serie ante Corinthians, cuando las suspensiones en la defensa abrieron una posibilidad que hasta entonces parecía lejana. Mientras miraba aquel partido, comenzó a escuchar que su vuelta podía concretarse y decidió hacer todo lo que estuviera a su alcance para estar nuevamente en el club. “Terminó, Estudiantes pasó la fase y me fui a dormir tranquilo”, recordó sobre aquella noche.

Ahora, con la final a la vuelta de la esquina, el defensor también se imagina un Centenario colmado de albirrojos. “Con todo lo que vengo escuchando y viendo, y la gente cómo está prendida con esa Final, va a ser, la verdad, una locura. Yo creo que va a estar hermoso”, expresó. Además, destacó el horario de la tarde, el sol y el color que tendrá el estadio, y valoró el acompañamiento de los hinchas: “Está súper metida, súper motivada, y a nosotros nos hace muy bien que la gente reviente el Centenario”.