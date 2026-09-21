A Farías lo sacaron y se fue directo al vestuario

Facundo Farías protagonizó un momento de mucha tensión al irse directamente al vestuario tras ser reemplazado por Rubén Darío Insua.

El hecho ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo del clásico en el que San Lorenzo terminó cayendo por 2-0 ante Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro. El delantero venía siendo el jugador más desequilibrante del Ciclón, en un partido condicionado por la temprana expulsión de Manuel Insaurralde en la primera mitad.

Al ver que el Gallego Insua decidió sacarlo para rearmar el equipo, La Joya mostró un visible fastidio, evitó quedarse en el banco de suplentes y caminó directo hacia el túnel del vestuario. No podía creer que el técnici decidiera sacarlo a él y no a otro jugador. Por eso se fu directamente al vestuario, un gesto que no suele ocurrir en el mundo del fútbolprofesional.

Ante el revuelo que generó la situación, algunos de sus compañeros tuvieron que ir a buscarlo hasta las duchas para convencerlo de volver. Finalmente, Farías regresó al campo y se sentó junto al resto de los relevos.

Inmediatamente después del cambio, Boca aprovechó el desconcierto y anotó el primer gol de la tarde a través de Leandro Lozano, lo que desató duras críticas de los hinchas en redes sociales hacia el planteo del director técnico.

La salida de Farías seguramente tendrá consecuencias internas dentro del plantel.