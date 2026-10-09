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Ganaba 2-0 y santos se lo empató. Fuerte mensaje político del mengao

A Flamengo se le escapó el triunfo

Flamengo contra Lula

Por Redacción

Flamengo, el rival de Estudiantes en la semifinal de la Copa Libertadores la próxima semana, empató 2-2 en su visita a Santos y complicó su diferencia en la cima del Brasileirao. Ahora tendrá que jugarse todo por el todo el domingo contraFluminense, en el clásico carioca.

El Mengao ganaba cómodo 2-0 al término del primer tiempo con goles de Danilo y Paquetá, pero en el complemento se refugió en su campo, Agustín Rossi cometió errores y el local se lo empató con dos penales ejecutados por Neymar, que ingresó para jugar solo los últimos 45 minutos. La segunda sanci´çon fue más dudosa.

En la jugada del penal vio la tarjeta roja Jorginho, quien de esta manera no podrá jugar el clásico contra Fluminense del próximo domingo y de esta manera estar ciento por ciento descansado para el choque en UNO ante el Pincha.

Flamengo, además, marcó un claro mensaje contra la medida de Lula de prohibir las publicidades de las casa de apuestas deportivas en el fútbol. De hecho el principal sponsor es una de ellas y ayer no la pudo lucir en su camiseta. En su lugar dejó ver una leyenda: “Prohibir no es proteger”. Fuerte.

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