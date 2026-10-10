A Franco Colapinto "se le clavó" el auto y debió abandonar en la Sprint del GP de Singapur

El piloto neerlandés Max Verstappen se impuso este sábado desde la pole en la carrera esprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, marcada por la lluvia y por múltiples abandonos, entre ellos el del británico George Russell (Mercedes).

Los Ferrari del británico Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc completaron el podio, mientras que el líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), fue cuarto.

En tanto, el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, debió abandonar a mitad de carrera luego de que su monoplaza sufriera fallas técnicas y se detuviera en plena pista mientras se ubicaba en el 11° puesto.

La bronca de Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su frustración luego de su abandono en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur al asegurar que "era una buena oportunidad".

Colapinto marchaba undécimo luego de muy pocos giros cuando su Alpine sufrió una pérdida de potencia que lo obligó a abandonar, por lo que terminó con las manos vacías en el Circuito Urbano de Marina Bay.

"Había una buena oportunidad. Una lástima, fue un problema del auto", expresó Colapinto luego de la carrera que terminó con triunfo para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

"Había una buena oportunidad. Una lástima, fue un problema del auto", expresó Colapinto luego de la carrera que terminó con triunfo para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Además, subrayó que "era una buena oportunidad", y adelantó que "ahora intentaremos arreglarlo y volveremos en la qualy... Ojalá hagamos un par de cambios buenos y estemos bien para la clasificación".

El argentino llega al GP de Singapur, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato, luego de no conseguir sumar puntos en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Malasia.

La actividad para Colapinto en Singapur continuará a las 10 de la mañana, horario en el que está programado el inicio de la clasificación para la carrera principal del domingo.