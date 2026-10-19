A la espera del fallo del TAS: Marcos Rojo viajará a Río de Janeiro con la delegación de Estudiantes

En medio de horas decisivas y con la mirada puesta en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, la dirigencia y el cuerpo técnico de Estudiantes tomaron una determinación con respecto a Marcos Rojo. El defensor central formará parte de la delegación que viajará en las próximas horas a Río de Janeiro.

Si bien su presencia no garantiza su habilitación, Alexander Medina decidió incluirlo en la nómina oficial del viaje mientras aguarda a contrarreloj una definición por parte del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El caso se encuentra actualmente bajo la órbita del TAS, organismo que dio curso al reclamo presentado por Estudiantes y trasladó el expediente a la Conmebol para que emita su correspondiente descargo.

Desde la institución platense buscan acelerar los plazos legales para obtener una resolución favorable antes del pitazo inicial del encuentro frente a Flamengo, programado para el jueves 22 de octubre a las 21:30 en el Estadio Maracaná. Cabe recordar que la controversia reglamentaria dejó al defensor al margen del duelo de ida disputado en UNO.

Por el momento, Medina y su cuerpo técnico trabajan sobre un escenario abierto. La inclusión de Rojo en la comitiva del Pincha responde tanto a su peso específico dentro del vestuario como a la expectativa intacta de contar con su jerarquía en la zaga central.

En caso de que el fallo del TAS resulte favorable antes del partido, el exjugador de Boca integrará la planilla oficial de los concentrados. De lo contrario, Rojo acompañará al resto del grupo desde las tribunas para respaldar a sus compañeros en uno de los partidos más importantes del año.