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¡A lo Boca! En La Plata, festejos Xeneizes en 7 y 50

Por Redacción

Con banderas, camisetas y pirotecnia, la algarabía xeneize se hace sentir en pleno centro platense. Los simpatizantes salieron a las calles para celebrar el título de la tabla anual 2026, conseguido tras una victoria agónica ante Defensa y Justicia.

La tradicional esquina de 7 y 50 se convirtió en el punto de encuentro de cientos de hinchas de Boca que se congregaron para festejar el campeonato. El centro de La Plata se tiñó de azul y oro, con cánticos, banderas y una celebración que se extendió por las calles.

Foto: Mauro Milani

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso 1-0 ante Defensa y Justicia en la Bombonera, con un gol de Enner Valencia a los 50 minutos del segundo tiempo. El delantero aprovechó una mala salida del arquero Matías Borgogno y, tras una asistencia de Lautaro Di Lollo, definió para desatar la locura en el estadio.

Rosario Central también ganó, 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, pero el resultado no le alcanzó para quedarse con el primer puesto. Argentinos Juniors, otro de los protagonistas de la definición, cayó 2-0 ante Huracán.

Con el triunfo agónico, Boca se quedó con la tabla anual 2026 y desató los festejos de sus hinchas en distintos puntos del país, entre ellos la emblemática esquina platense de 7 y 50.

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