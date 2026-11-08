“A lo Boca”, la lectura del Vasco tras la coronación

“Fue un partido a lo Boca”, resumió el entrenador al ser consultado por el triunfo que le permitió al Xeneize consagrarse campeón de Liga. El Vasco destacó la importancia del gol de Enner Valencia, quien apareció sobre el final para sellar la victoria: “Por suerte Enner la clavó en el momento ideal”.

En medio de los festejos, el técnico también puso los pies sobre la tierra y recordó que el plantel todavía tiene objetivos importantes por delante. “Lo importante es haber cumplido dos objetivos: clasificar a la Libertadores y salir campeones de Liga”, señaló. Sin embargo, dejó en claro que no hay margen para relajarse: “El grupo lo necesitaba. Pasaron un tiempo comiendo mierda, pero no pueden hacer la plancha porque hay objetivos más importantes. Seguimos buscando títulos”.

“El grupo necesitaba esta alegría. Ahora no hay que hacer la plancha, tenemos que ir por más títulos”

Rodolfo Arruabarrena,

tras al consagración

Arruabarrena valoró el impacto de la consagración en el ánimo del plantel y en el vínculo con los hinchas. “Estos triunfos acercan más al grupo con el hincha, eso es muy bueno. Nos vamos a esforzar para poder pelear todo lo que nos queda. Será duro, hay chicos que terminan acalambrados y sin dudas esto ayuda mucho”, expresó.

La charla con la prensa tuvo también un momento distendido cuando algunos futbolistas, entre ellos Merentiel, Villa y Valencia, interrumpieron la conferecnia con agua y espuma. “Miren lo que hicieron”, dijo entre risas el entrenador, antes de advertir: “Ya me desquitaré en el entrenamiento”.

Por otra parte, se refirió a las decisiones sobre el armado del plantel y aclaró que los movimientos del mercado fueron consensuados con el presidente, Juan Román Riquelme. “Todas las salidas y llegadas de jugadores siempre fueron consensuadas con el presidente, porque me adjudicaron algunas salidas. A veces hay que ceder, él y yo, había que consensuar”, explicó.

Por último, el Vasco insistió en que Boca no puede conformarse con lo conseguido. “Cuando se dan los resultados es bonito, pero lo importante es tener las patas de la mesa ordenadas. No hay que bajar los brazos, hay que seguir. El sábado esperemos ganar y pasar a la final de la Copa Argentina. Después se nos viene la final de la Sudamericana”, concluyó el entrenador que ganó su tercer título como capitán en jefe de Boca.