En una noticia que repercute en Estudiantes, Flamengo se consagró este sábado campeón del Campeonato Brasileño tras empatar 1-1 en su visita a Palmeiras, su único perseguidor con chances matemáticas. Con el título local ya asegurado de manera anticipada, el conjunto de Abel Ferreira libera su calendario y enfocará toda su atención y energía en la gran final de la Copa Libertadores frente al Pincha.

A falta de apenas dos jornadas para la conclusión del certamen, el equipo de Río de Janeiro alcanzó los 80 puntos en la tabla de posiciones y se volvió inalcanzable para el Verdão, que quedó relegado al segundo puesto con 74 unidades.

De este modo, el próximo rival de Estudiantes en la definición continental llegará a la cita decisiva con el envión anímico de la vuelta olímpica y sin la presión de tener que pelear hasta último momento por el torneo doméstico.

Más allá del impacto inmediato de cara al choque internacional contra el León, la consagración de este sábado representa un hito histórico para el club más popular de Brasil. Con esta vuelta olímpica, Flamengo alcanzó su décimo título de Liga y se afirmó en soledad como el segundo máximo ganador en la historia del Brasileirão.

El logro cobra un valor simbólico adicional por haberse concretado en la casa de Palmeiras, quien lidera la tabla histórica con 12 trofeos nacionales y ahora siente de cerca la amenaza del Mengão, que quedó a solo dos conquistas de igualarlo y estiró su ventaja sobre el Santos, tercero en el escalafón con ocho coronas.