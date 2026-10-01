A pesar del recambio, el doble nueve se mantuvo

Pese a ser el comienzo de una nueva época, con otros nombres e interpretes, hubo varios apellidos que vienen desde hace varios años atrás formando parte de las convocatorias de Lionel Scaloni, dos de ellos son Lautaro Martínez y Julián Álvarez, los dos hombres de mayor peso y potencia goleadora que tiene la Argentina a disposición.

Los surgidos en Racing y River, respectivamente, volvieron a compartir la ofensiva albiceleste desde el arranque tras cinco partidos, ya que la última vez que habían estado ambos en cancha desde el inicio de un encuentro fue en el tercer partido de la fase de grupos, cuando Argentina derrotó a Jordania 3-1 y uno de los goles lo convirtió Lautaro Martínez de penal.

El atacante del Inter se movió por el sector izquierdo de la ofensiva en el Mario Alberto Kempes y anotó el primero en la victoria en suelo cordobés para el conjunto nacional. En tanto, el delantero de Atlético Madrid se ubicó por la derecha y fue el encargado de retroceder unos metros para juntarse con los mediocampistas.

CUTI ROMERO, PROFETA EN SU TIERRA

Cristian Romero tuvo una noche ideal justamente en la tierra que lo vio nacer, siendo capitán, una de las figuras y además, convirtiendo el tercer gol de la albiceleste en el complemento y saliendo poco tiempo después para dejarle su lugar a Leonardo Balerdi ante la ovación del estadio Mario Alberto Kempes que despidió a su coterráneo con una lluvia de aplausos al ex futbolista de Belgrano.