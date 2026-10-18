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3-2 en tucumán

A puro gol, el Canalla se impuso sobre el Decano

Por Redacción

En un partido electrizante, Rosario Central le ganó como visitante a Atlético Tucumán y llegó a los 25 puntos, para ser líder del grupo B junto a Argentinos Juniors y a la espera de lo que ocurra con Belgrano, que en caso de ganar también alcanzará la misma cantidad de unidades.

El encuentro, comenzó con el Canalla poniéndose en ventaja muy rápidamente, con los goles a los 3’ y 6’ de Ávila. Sin embargo, Canelo a los 38’ y Ruiz a los 42’ igualarían la historia para el Decano antes de irse al descanso.

La ventaja definitiva para los rosarinos, llegó en el complemento, con un gran gol a pura gambeta de Julián Fernández, que le terminó otorgando una victoria fundamental al conjunto dirigido por Jorge Almirón, que además de estar cerca de meterse en los playoff del Torneo Clausura, sigue en la lucha de la tabla anual, donde quedó a un punto del líder Boca.

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