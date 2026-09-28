A rearmarse: Estudiantes, sin mucho tiempo para lamentos

El capítulo en Santiago del Estero se terminó de la peor manera. No fue nada bueno y poco para recordar tendrá esta experiencia albirroja para la disputa de la Supercopa Internacional, que además de la derrota le dejó dos serias preocupaciones: por un lado las lesiones que sumó el Cacique Medina en el plantel y, por otro lado, la posible sanción de la AFA a sus dirigentes principales y a algunos de los jugadores que protagonizaron la gresca del final (ver aparte).

Estudiantes se volvió muy molesto del Madre de Ciudades. Fue un calvario desde el arribo hasta el final. Primero porque no quería jugar este partido en este tramo de la temporada y mucho menos en la ciudad donde se hace fuerte Pablo Toviggino, la mano derecha de Claudio Tapia en AFA. Ambos están enfrentados con la conducción del Pincha principalmente el dirigente mencionado.

Por eso viajó incómodo, estuvo incómodo con los 37 grados que castigaron a la ciudad durante los dos días que permaneció allí y jugó incómodo por el calor, las dos lesiones en 15 minutos y un arbitraje que hizo todo lo posible para que no se sintiera a gusto. Fue, como se dice, una estadía para el olvido. Todo mal será el recuerdo.

Las dos lesiones fueron lo más grave de todo en lo futbolístico. De movida se lesionó Gabriel Neves, quien se fracturó la muñeca izquierda, con desplazamiento, que lo tendrá hasta fin de año afuera de las canchas. Sin dudas que un problema para Alexander Medina que empezaba a encontrar en el uruguayo al jugador ideal para pararse al lado de Ezequiel Piovi.

Peor aun porque en su reemplazo lo hizo el flamante refuerzo Jalil Elías, el volante llegado desde Tigre. En la segunda acción de juego se desgarró el bíceps femoral de su pierna derecha y pidió el cambio. Estuvo cinco minutos solamente en cancha y ahora es otro problema porque no hay ni titular ni suplente en ese puesto. Se abre una puerta para Bautista Kociubinski y en Reserva se tiene que empezar a buscar quién se puede acercar al nivel que requiere esta instancia o, al menos, para ser alternativa en el torneo local.

El tercer caso es el de Guido Carrillo, quien pidió el cambio por una molestia. Fue una sobrecarga en el posterior derecho. No es grave ni será necesario que se realice estudios, pero por precaución fue reemplazado. Es muy probable que contra Platense no sea titular porque el DT y todo el equipo lo necesitan de la mejor manera para el compromiso de Copa Libertadores contra Flamengo.

Por eso contra Platense el equipo tendrá bajas obligadas que obligarán al técnico a meter mano y, tal vez, apurar el regreso de Tiago Palacios, quien se estaba preparando para la Libertadores.

El Pincha se juega un partido clave contra el Calamar por la Copa Argentina el jueves por la noche en la cancha de Defensa y Justicia. No tiene margen de error porque sabe que si quiere volver a jugar la Libertadores en 2027 tiene que ganar ese partido. De lo contrario se le hará más cuesta arriba volver a esa competencia. El viaje por Santiago del Estero fue para olvidar rápido y le salió muy caro.