A Río Cuarto por un triunfo que lo meta en playoffs

Gimnasia enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en busca de un triunfo que le aclare el panorama en ambas tablas. Por un lado, le falta solo una unidad para asegurarse la clasificación a los playoffs, pero si suma -al menos- cuatro de seis terminará entre los cuatro primeros y jugará la primera llave como local. Por el otro, tres puntos en el sur cordobés lo dejarán prácticamente adentro de la Copa Sudamericana y la ilusión seguirá viva por alcanzar la zona de Copa Libertadores.

Gimnasia tiene 25 puntos y está tercero en el Grup B, detrás de Rosario Central (28) y con la misma cantidad de puntos que Argentinos Juniors, aunque el Bicho recién jugará hoy como local de Independiente Rivadavia (19). El último clasificado, Huracán, tiene 19 puntos, por lo que -aún si los mendocinos sumaran en La Paternal- al Lobo le alcanza con solo un empate para ser inalcanzable. En cambio, para asegurar un lugar entre los cuatro primeros, debe sumar cuatro puntos ya que Belgrano (rival tripero en la última fecha en el Bosque) tiene 22 unidades.

El tema de la clasificación internacional es más complejo, porque incluso luego del final de la fase regular habrá corrimientos si: uno de los primeros 10 de la tabla gana el Clausura, Boca gana la Copa Argentina (y nada más), Boca gana la Sudamericana o Estudiantes la Libertadores. Por eso, ante semejante panorama, el Tripero parece tener un pie y medio en Sudamericana (tiene 51 puntos y Defensa -hoy afuera- suma 46) pero la Libertadores es más difícil: hoy está cuatro puntos por debajo de Vélez, el último clasificado.

Una victoria ante el descendido Estudiantes le puede asegurar al Lobo los objetivos de este semestre. Para ese compromiso, el plantel viajará el jueves vía aérea y posiblemente entrene esa misma tarde en un predio deportivo de aquella ciudad. En cuanto al equipo, si Ariel Pereyra lo dispone podrá repetir por tercer partido consecutivo la misma formación ante los dirigidos por Yagui Forestello.