A Santa “A” se le escapó la victoria en hockey

Con la clasificación asegurada para los playoffs, a pesar que sumó un punto que le permite seguir en lo más alto de la tabla, a Santa Bárbara “A” se le escapó la victoria frente a San Fernando, que en definitiva terminó 3 a 3, en un partidazo.

A todo esto, Estudiantes “B” se quedó con el duelo platense de la Primera E2 al derrotar a Santa Bárbara “F” 3 a 2.

A continuación, los demás resultados: Primera C1: Banco Hipotecario 1, Universitario “A” 1 (Berger). Primera C2: San Bárbara “B” 3 (Alayes, Michelini y Avalos), CUBA 1 y Centro Naval 1, San Luis “A” 1 (Roberti Merlo). Primera D1: Gimnasia “A” 4 (Agudo Porras, Antonella Vitanzi, Fernández Kavanagh y Espinel), Berazategui 0. Primera D2: San Luis “B” 2 (Bustos -2-), Newman 4; Estudiantes “A” 1 (Biato), Miraflores Country 1 y Santa Bárbara “C” 1 (Pérez Pesado), ULM 2. Primera D4: Liceo Militar 1, Santa Bárbara “D” 1 (Barros Schelotto). Primera E1: San Lorenzo “B” 3, Universitario “C” 1 (Abila).

Primera E4: Gimnasia de Ituzaingó 3, Everton 3 (Hansen Gutty, Irisarri y Hansen Gutty).

Primera F1: Universitario “D” 0, Ferro “D” 2 y San Sebastián 1, Santa Bárbara “E” 3 (Ruiz, García Boccoli y Bañez).

Primera F2: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes “B” 2, Gimnasia “B” 3 (Lugovich, Mazuca Mordonini y Tizzano). Primera F4: San Luis “C” 1 (Llano Oliva), Ciudad de Campana 2. Primera G1: Campana BC “B” 0, Brandsen 2 (Nocetti y Lemos).

LOS CABALLEROS

En Primera División, Santa Bárbara “A” visita a las 16 a a San Martín y Universitario hará lo propio con Quilmes “A”.

Primera B (Copa de Plata): Luján RC vs Estudiantes y Santa Bárbara “B” vs SITAS. Primera C (Copa Campeonato): Gimnasia vs Boca. (Copa de Plata: Everton vs San Martín “B”.

En el Metro Damas Domingo. Zona A: Santa Bárbara “G” vs Flecha de Oro y Estudiantes “C” vs Los Matreros. Zona B: Los Matreros “B” vs Albatro y Universitario “E” vs San Lorenzo.