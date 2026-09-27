A Santa Bárbara se le escapó la victoria, terminó empatando, pero sigue en la punta

Con la clasificación asegurada para los playoffs, a pesar que sumó un punto que le permite seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, a Santa Bárbara "A" se le escapó una victoria frente a San Fernando, que en definitiva terminó 3 a 3, en un partidazo que correspondió a la vigésima tercera fecha del torneo Metropolitano de Primera División de hockey femenino.

El conjunto de Gonnet arrancó perdiendo con tanto para el local convertido por Candela Esandi; mientras que después puso el empate parcial para Santa, Julieta Bueloni. De este modo se fueron al descanso con el marcador repartido: 1 a 1. En el tercer cuarto llegaron restantes goles para la visita: María Clara Nogueira (córner corto) y la capitana Delfina Ortale (penal).

Con el tres a uno a favor, Santa Bárbara "A" parecía encaminarse a otro triunfo que le permita dar un nuevo paso para ingresar al torneo reducido, donde se definirá el campeón de la temporada, en semifinales. Claro que Sanfer, dirigido técnicamente por Juani Gilardi -que supo ser el entrenador de las chicas de Santa- era sabido que no se iba a quedar, salió a buscarlo y se encontró con empate con dos conquistas de Alina Piccardo, uno de penal y en otro por medio de un córner corto.

De esta manera, Santa estiró su racha invicta a quince fechas sin perder con ocho victorias y siete empates. La última derrota se remonta al pasado 2 de mayo, cuando por la jornada ocho (primera ronda) del certamen cayó en su cancha con Olivos 2 a 1.

Intermedia: San Fernando 6, Santa Bárbara "A" 1 (Catalina Aurellio).

Quinta División: San Fernando 1, Santa Bárbara "A" 2 (Josefina Ferrario y Victoria Meira).

En tanto, los resultados de la fecha fueron: Banco Nación 1, Lomas 0; GEBA 4, St. Catherine´s 2; River Plate 1, Arquitectura 1; Olivos 2, San Lorenzo de Almagro 3 y Banco Provincia 1, Italiano 1. Mañana, desde las 13, se completará la jornada con el cruce entre Ciudad de Buenos Aires "A" vs Italiano , en la cancha Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

Por su parte, las posiciones de la máxima categoría quedaron con Santa Bárbara "A" 44 puntos, GEBA 43, San Fernando 40, Lomas 40, Italiano 36, Belgrano 33, Banco Provincia 29, St. Catherine´s 28, Banco Nación 27, Ciudad de Buenos Aires "A" 27, River Plate 25, Arquitectura 23, Olivos 22 y San Lorenzo de Almagro 19 unidades.

La próxima fecha estará integrada con los siguientes cruces: Belgrano vs Banco Nación, Santa Bárbara "A" vs Banco Provincia, Italiano vs San Fernando, San Lorenzo de Almagro vs Ciudad de Buenos Aires "A", Arquitectura vs Olivos (televisado), St. Catherine´s vs River Plate y Lomas vs GEBA.

A todo esto, Estudiantes "B" se quedó con el duelo platense de la Primera E2 al derrotar a Santa Bárbara "F" 3 a 2, en la cancha del club de Gonnet. Al término del primer cuarto, el equipo local estaba ganando con un dos a cero con goles de Brenda Jimena Velazquez y Jennifer Pereyra Chamorro: mientras que el Pincho lo dio vueltas entre el segundo y tercer parcial con conquistas de Victoria Bontempi (2) y Catalina Feller.

Intermedia: Santa Bárbara "F" 0, Estudiantes "B" 2 (Alma Magalí Sarubilo y Alfonsina Bellingi).

Quinta División: Santa Bárbara "F" 0, Estudiantes "B" 1 (Maia Deluchi Marcellini).

Próxima fecha: Estudiantes "B" vs Ciudad de Buenos Aires "D" y Ferro Carril Oeste "B" vs Santa Bárbara "F".

A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1

Banco Hipotecario 1, Universitario "A" 1 (Victoria Berger).

Intermedia: Banco Hipotecario 2, Universitario "A" 3 (Isabella Picchi -2- y Micaela Serrano).

Quinta División: Banco Hipotecario 0, Universitario "A" 2 (Olivia Aiub y Amparo Acevedo).

Próxima fecha: Universitario "A" vs Monte Grande.

Primera C2

San Bárbara "B" 3 (Josefina Alayes, Rosario Michelini y Agustina Avalos), CUBA 1.

Intermedia: San Bárbara "B" 1 (Emilia Barbiero), CUBA 1.

Quinta División: San Bárbara "B" 0, CUBA 2.

Próxima fecha: San Luis "A" vs Santa Bárbara "B".

Centro Naval 1, San Luis "A" 1 (María Camila Roberti Merlo).

Intermedia: Centro Naval 1, San Luis "A" 1 (Sofía Valentina Palazzi).

Quinta División: Centro Naval 0, San Luis "A" 4 (Martina Pereyra, Clara Lazzarini, Helena Cazau y Joaquina Bethular).

Próxima fecha: San Luis "A" vs Santa Bárbara "B".

Primera D1

Gimnasia "A" 4 (Carlina Agudo Porras, Juliana Antonella Vitanzi, Lara Fernández Kavanagh y Marina Espinel), Berazategui 0.

Intermedia: Gimnasia "A" 1 (Sofía Tinto Ocampo), Berazategui 2.

Quinta División: Gimnasia "A" 1 (Rafaela Batalla), Berazategui 2.

Próxima fecha: Campana BC vs Gimnasia "A".

Primera D2

San Luis "B" 2 (Luciana Bustos -2-), Cardenal Newman 4.

Intermedia: San Luis "B" 1 (Lucía Cruz), Cardenal Newman 1.

Quinta División: San Luis "B" 0, Cardenal Newman 6.

Próxima fecha: Banco Provincia "B" vs San Luis "B".

Estudiantes "A" 1 (Micaela Biato), Miraflores Country 1.

Intermedia: Estudiantes "A" 3 (Cala Ruscelli, Julieta Pardo y Sol Igartua), Miraflores Country 0.

Quinta División: Estudiantes "A" 5 (Olivia Ricciardi Almada -2-, Melina Prandi Reigosa -2- y Renata Carrasco), Miraflores Country 3.

Próxima fecha: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes , Estudiantes "A"-

Santa Bárbara "C" 1 (Sara Ignacia Pérez Pesado), Universidad de La Matanza 2.

Intermedia: Santa Bárbara "C" 5 (Justina Briasco, Valentina Abril Ardaist, Julieta Collacciani, Lola Armocida y Maite Rack), Universidad de La Matanza 1.

Quinta División: Santa Bárbara "C" 2 (Sofía Ponce y Victoria Couderc), Universidad de La Matanza 1.

Próxima fecha: Miraflores Country vs Santa Bárbara "C".

Primera D4

Liceo Militar 1, Santa Bárbara "D" 1 (Juana Barros Schelotto).

Intermedia: Liceo Militar 2, Santa Bárbara "D" 1 (Camila Franco).

Quinta División: Liceo Militar 3, Santa Bárbara "D" 5 (Mia Cerri -2-, María Paz Ruíz Alagia, Dolores Morgante y Candelaria Arnau).

Próxima fecha: Santa Bárbara "D" vs San Albano.

Universitario "B" vs Olivos "B". Se juega el próximo 17 de octubre.

Quinta División: Universitario "B" 3 (Joaquina Mosca, Emma Fulco y Martina Súarez) vs Olivos "B" 4.

Próxima fecha: Tigre RC vs Universitario "B".

Primera E1

San Lorenzo de Almagro "B" 3, Universitario "C" 1 (Lucía Abila).

Intermedia: San Lorenzo de Almagro "B" 2, Universitario "C" 1 (Elena San Martín).

Quinta División: San Lorenzo de Almagro "B" 2, Universitario "C" 0.

Próxima fecha: Universitario "C" vs Cerro Pilar.

Primera E4

Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó 3, Everton 3 (Pilar Hansen Gutty, Celeste Irisarri y Sofía Hansen Gutty).

Intermedia: Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó 1, Everton 3 (Lucía Peratta -3-).

Quinta División: Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó 1, Everton 2 (Julieta Ailen Salvatore e Isabella Luchetti).

Próxima fecha: Everton vs Champagnat "B".

Primera F1

Universitario "D" 0, Ferro Carril Oeste "D" 2.

Intermedia: Universitario "D" 0, Ferro Carril Oeste "D" 2.

Quinta División: Universitario "D" 0, Ferro Carril Oeste "D" 1.

Próxima fecha: Pueyrredón vs Universitario "D".

San Sebastián 1, Santa Bárbara "E" 3 (Verónica Ruiz, Renata García Boccoli y Ana Bañez).

Intermedia: San Sebastián 0, Santa Bárbara "E" 3 (Consuelo Saavedra -2- y Malena López Doyhenard).

Quinta División: San Sebastián 3, Santa Bárbara "E" 4 (Lara Ebardín, Catalina Zgrablich, Julia Jaureguiberry y Juana Busquets).

Próxima fecha: Santa Bárbara "E" vs Italiano "D".

Primera F2

Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes "B" 2, Gimnasia "B" 3 (Lucía Lugovich, Paulina Mazuca Mordonini y Paulina Tizzano)

Intermedia: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes "B" 1, Gimnasia "B" 0.

Quinta División: Asociación Alemana "B" de Cultura Física de Quilmes 0, Gimnasia "B" 3 (Valentina Tigo, Wlash Sarah y Amparo Abril Maciel).

Próxima fecha: Gimnasia "B" vs Champagnat "D".

Primera F4

San Luis "C" 1 (Ximena Llano Oliva), Ciudad de Campana 2.

Intermedia: San Luis "C" 0, Ciudad de Campana 0.

Quinta División: San Luis "C" 1 (Pilar Siri), Ciudad de Campana 1.

Próxima fecha: Platense vs San Luis "C".

Primera G1

Campana BC "B" 0, Asociación Coronel Brandsen 2 (Micaela Nocetti y Lucía Lemos).

Intermedia: Campana BC "B" 4, Asociación Coronel Brandsen 1 (Melanie Aylen Méndez).

Quinta División: Campana BC "B" 2, Asociación Coronel Brandsen 1 (Victoria Heredia Goñi).

Próxima fecha: Asociación Coronel Brandsen vs Los Cedros "B".

LOS CABALLEROS

En lo que respecta al torneo de Primera División de Caballeros, Santa Bárbara "A" visitará mañana, a partir de las 16, a San Martín y Universitario hará lo propio con Quilmes "A". Los restantes partidos que completarán la vigésima tercera fecha serán SAG vs Ciudad de Buenos Aires "B", Mitre vs Banco Provincia, San Fernando vs Ducilo y Ciudad de Buenos Aires "A" vs Hurling; mientras que Lomas y GEBA se estarán midiendo, desde las 15:30, en la cancha Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

En lo que tiene que ver con las posiciones están con Banco Provincia 52 puntos, San Fernando 50, Ciudad de Buenos Aires "A" 47, Mitre 44, GEBA 37, Ducilo 36, Universitario 30, Hurling 25, Santa Bárbara "A" 24, Quilmes 21, Lomas 14, San Martín 12, SAG 9 y Ciudad de Buenos Aires "B" 5 unidades.

Primera B (Copa de Plata): Luján RC vs Estudiantes y Santa Bárbara "B" vs SITAS. Primera C (Copa Campeonato): Gimnasia vs Boca Juniors. (Copa de Plata: Everton vs San Martín "B".

A todo esto también habrá actividad en el Metro Damas Domingo. Zona A: Santa Bárbara "G" vs Flecha de Oro y Estudiantes "C" vs Los Matreros. Zona B: Los Matreros "B" vs Albatro y Universitario "E" vs San Lorenzo de Almagro.