A Santiago: el Pincha tendrá un mix ante el Ferroviario

Alexander Medina terminará de definir el equipo hoy para enfrentar a Central Córdoba. El plantel entrena por la mañana en el Country Club de City Bell y por la tarde emprenderá rumbo a Santiago del Estero, donde se esperan novedades en la lista.

Con respecto a la estructura inicial, el Cacique guardará piezas para el jueves ante Flamengo, aunque no descuidará el certamen doméstico, ya que con el holgado triunfo ante Gimnasia de Mendoza quedó cerca de la zona de playoffs.

En este sentido, lo seguro, es que González Pirez y Tomás Palacios serán de la partida, tras no estar disponibles para el primer juego ante los cariocas en UNO por límite de amarillas.

A su vez, el DT también usará de prueba el partido ante los santiagueños para darle rodaje a aquellos futbolistas que necesitan sumar minutos de cara a las semifinales, como es el caso de Tiago Palacios y Joaquín Correa. El primero está recuperado en su totalidad y hay chances de que sea titular. En tanto que el Tucu podría ingresar desde el banco de los relevos.

Con relación al resto del equipo, las buenas intervenciones de Bautista Kociubinski en sus últimas presentaciones, son síntomas de que podría ocupar un lugar desde el inicio, teniendo en cuenta que Ezequiel Piovi viene de sufrir un golpe y lo están cuidando.

Algunos metros más adelante, en la ofensiva, una de las grandes dudas es la referencia de área, Guido Carrillo. El delantero oriundo de Magdalena terminó con un corte en la cabeza el partido ante el Lobo del Parque, motivo por el cual, el técnico y sus laderos también quieren preservarlo para el compromiso ante el Mengao.

Carrillo no será parte de la delegación o, con seguridad, si viaja no jugará. Además de cuidarlo para el compromiso contra Flamengo se tiene que recuperar de un corte en su cabeza que le significó siete puntos de sutura. No hay chance que juegue y su reemplazo será Adolfo Gaich, que si bien va mejorando todavía está lejos de ser aquell jugador que deslumbró en San Lorenzo.

El plantel de Estudiantes realizará hoy por la mañana su último entrenamiento de cara al juego del sábado, y por la tarde emprenderá viaje hacia Santiago del Estero. En dicha ciudad se alojará en el hotel Las Marías, en la ciudad de La Banda. El partido en el norte argentino está programado para las 17.00, con el arbitraje principal de Andrés Gariano. A diferencia de lo sucedido hace dos semanas esta vez anuncian una temperatura normal con poco más de 20 grados para la hora del partido.