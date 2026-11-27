En la última conferencia de prensa previa a la final de la Copa Libertadores, el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, desmenuzó las variantes tácticas de Estudiantes, puso el foco en el manejo emocional de su plantel y envió un mensaje directo a los hinchas del Verdão de cara al duelo decisivo.

Consultado sobre el Pincha, el técnico portugués destacó la versatilidad del equipo albirrojo y su capacidad para modificar el dibujo según la altura del bloque en cancha: “Es un equipo fluido, que defiende con una línea de cuatro, con Burgos como extremo, ayudando en el ataque. Con una línea de tres centrocampistas y un extremo derecho que se incorpora al ataque. Un delantero centro, más un mediapunta, al menos en la presión inicial, formando una línea en función de la altura del bloque y creando diferentes estructuras. Según el momento, pueden jugar 4-4-2 o 5-3-2”.

Ferreira advirtió que la clave en la antesala de una definición continental pasa por el control de las emociones para no perder el foco en el plan de juego. “Lo que más se puede trabajar es el aspecto emocional. Si pudiera desconectarles algo a mis jugadores, les desconectaría el lado emocional para que estuvieran únicamente concentrados y enfocados en las tareas que tienen que realizar”, señaló.

En esa línea, el DT subrayó la importancia de contar con variantes de jerarquía más allá de la formación inicial y reconoció la dificultad de definir el equipo titular para la final. “Nosotros no ganamos el partido y las finales con once. Tenemos que tener buenos jugadores para jugar el partido y buenos jugadores para entrar y ayudarnos. A mí me cuesta mucho elegir sólo once. A mí me cuesta dejar jugadores en el banco”, remarcó.

Finalmente, el entrenador portugués le dedicó un mensaje a los simpatizantes brasileños que acompañan al plantel, recordando también a los futbolistas que quedaron al margen por lesión y a las familias de los protagonistas.

“Que la hinchada sepa que nosotros corremos y jugamos por ellos. También por cada uno de nuestros jugadores, por los lesionados que querían estar acá. Por supuesto, por nuestras familias que están aquí. Les pido que no dejen de cantar del primer al último minuto. Eso es lo que le pido a la hinchada. Juntos somos más fuertes”, sentenció.