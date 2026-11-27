Muchos torcedores del Palmeiras odian el fútbol pragmático, orden sobre fantasía, que impone a su equipo. A él no le importa. Fiel a sí mismo, Abel Ferreira está a las puertas de alzar una nueva Copa Libertadores con el Verdão.

Controversial, con un carácter a veces explosivo, el técnico portugués buscará convertirse en tricampeón del torneo continental. La corona sería la mejor medicina ante lo que este exjugador de 47 años, nacido en Penafiel, Oporto, considera una “enfermedad” en el fútbol actual: la obsesión por ganar.

“El fútbol está enfermo. Si no ganas, eres débil. Si no quedas primero, no vales nada (...). Todos estamos obsesionados con el éxito”, se quejó Ferreira. Sus palabras son paradójicas, pues el estilo de sus equipos busca vencer a toda costa con intensidad y vértigo como banderas. Tal como el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, a quien admira y en ocasiones emula, pone a los obreros por encima de los artistas.

Abel Fernando Moreira Ferreira intentará en Montevideo ampliar la colección de trofeos que lo ha catapultado como un entrenador de referencia en Sudamérica. Y a la vez pretende pasar el mal trago del Brasileirão.

Cuando Ferreira fue contratado hace seis años por el Verdão, era difícil imaginar su impacto.

Tenía entonces un modesto currículum como entrenador, con pasos por el Braga en Portugal (2016-2019) y el PAOK Salónica en Grecia (2019-2020), sin títulos.

Comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías base del Sporting de Lisboa, poco después de que las lesiones lo obligaran a retirarse como futbolista a los 32 años.

Hoy, con 11 títulos, incluidas las Libertadores de 2020 y 2021, es el técnico más ganador en la historia centenaria del poderoso club de Sao Paulo.

Es la cabeza de la era dorada palmeirense, una gesta que ni siquiera lo ha podido proteger de las críticas de sus propios aficionados.

“No soy un ganador. He ganado y he perdido. Me considero un competidor”, declaró el martes tras el último partido previo a la final del sábado, en el que Palmeiras cayó 3-0 ante Chapecoense con una alineación alternativa.

Si gana, Ferreira sería el tercer técnico tricampeón de la Libertadores junto con Carlos Bianchi (tiene cuatro) y el Osvaldo Zubeldía.