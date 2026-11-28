La espera terminó y el mítico Estadio Centenario ya empieza a teñirse de rojo y blanco. A pocas horas del pitazo inicial de la gran final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, a las 13 en punto se abrieron oficialmente las puertas del recinto y los miles de hinchas de Estudiantes de La Plata que coparon la capital uruguaya comenzaron a ingresar con ilusión y ansiedad para alentar al equipo.

Abrieron las puertas del Estadio Centenario y las tribunas empiezan a vestir los colores de Estudiantes

Con el movimiento en pleno desarrollo en los alrededores del Parque Batlle, resulta clave repasar cómo es la distribución de los sectores asignados al "Pincha" y cuáles son los accesos habilitados para evitar inconvenientes:

Tribuna Ámsterdam (Populares - Categoría 3): El grueso de la parcialidad albirroja se ubica en la cabecera sur del estadio, un sector histórico para los clubes argentinos en tierras uruguayas. Quienes cuenten con entradas para este sector deben ingresar exclusivamente por la calle Francisco Llambí.

Tribuna Olímpica (Plateas - Categoría 2): Los simpatizantes con ubicaciones de platea se instalan en la emblemática tribuna lateral, cuyo acceso habilitado se encuentra sobre la avenida Alfredo Navarro.

Desde la organización reiteran la recomendación de acercarse con antelación a las inmediaciones del estadio, llevar consigo el documento de identidad y tener descargada y lista la entrada digital en el teléfono móvil para agilizar los controles perimetrales y el paso por los molinetes.

Ceremonia de apertura y un entretiempo inédito

Más allá de lo futbolístico, la CONMEBOL preparó un despliegue artístico para acompañar la definición continental antes y durante el partido.

En la previa del encuentro, el espectáculo de apertura estará a cargo de Diego Maciel, quien musicalizará la salida de los equipos con canciones representativas de ambas instituciones. La ceremonia contará además con la participación especial del relator viral Pol Deportes y tendrá uno de sus momentos más emotivos con el ingreso del trofeo al campo de juego de la mano de dos referentes históricos: Mariano Andújar, en representación de Estudiantes, y Paulo Nunes, por el lado de Palmeiras.

Asimismo, esta edición marcará un hito en la competencia, ya que por primera vez en la historia de la Copa Libertadores habrá un show musical durante el entretiempo, al estilo del Super Bowl estadounidense, que estará protagonizado por el DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio.