En una semana jugarán Estudiantes - Palmeiras, el partido más trascendente de los últimos años para nuestra Ciudad. No se habla de otra cosa en el Mundo Pincharrata. Lo mismo pasa en San Pablo y, aunque en otra dimensión, no es es indiferente a los uruguayos. El periodista del diario El País Juan Pablo Romero habló con EL DIA y dejó una pintura de como esperan en Montevideo a este partido.

“Se da la particularidad de que ambos equipos cuentan con presencia uruguaya. pero uno de ellos, incluso, con con un entrenador, como lo es el Cacique Medina en Estudiantes”, contó al decir que el estadio Centenario se empezó a pintar con los colores rojos, blancos y verdes en sus exteriores.

“Creo que acá la gran parte del hincha, gran parte del público uruguayo tiene una afinidad o van más por por Estudiantes de la Plata, por varios factores. Creo que también el hecho de que sea un equipo argentino, que sea un equipo del Interior de Argentina, que sea también con la presencia de un técnico como el Cacique Medina, naturalmente inclina un poquito la balanza”, continuó y remarcó que los de Nacional tienen simpatía por el DT y los de Peñarol, lógicamente, por el Pincha.

“El vínculo que existe entre las hinchadas de Estudiantes y Peñarol y naturalmente que que incide. De hecho, acá, en la tribuna de Peñarol, se ven habitualmente camisetas de Estudiantes, con todo lo que eso implica ir a la cancha con una camiseta de otro club y de un club extranjero. Tengo entendido que incluso va a haber algún tipo de de agasajo. Pero por otro lado el Cacique Medina está muy identificado con Nacional, además de que jugó, lo entrenó y es una persona muy Bolsa, entonces, desde ese lado también es es cierto que matiza un poco. Y acá también estamos un poco cansados que siempre ganan los brasileños en los últimos años incluso han estado bastante por arriba de incluso los equipos argentinos”, continuó el periodista en relación a la supremacía de los equipos de Brasil en la última década.

Luego dijo que a él de ninguna manera lo sorprendió que Estudiantes llegara a la final de la Copa Libertadores porque “es recontra copero” y de alguna manera se identifica con el estilo de juego y la pasión que tienen los dos cuadros principales de Uruguay. “Tiene mucha conexión en cuanto a la idiosincrasia del futbolero uruguayo”.

En el final habló de Fernando Muslera, el arquero y símbolo del Pincha que podría estar jugando su último partido como profesional justamente en el estadio Centenario de Montevideo. “Después del Mundial que tuvo y de las críticas que recibió tiene la posibilidad de retirarse por la puerta grande, porque más allá del resultado su actuación fue impresionante”.

“No es casual que haya elegido a Estudiantes: él quería jugar una buena Copa Libertadores y en ese club lo consiguió. Era su cuenta pendiente y se pudo dar el gusto de hacerlo y hasta de disputar una final. No hay nada mejor. No tengo dudas que no jugará más después de esta final”, cerró.