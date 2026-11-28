A horas del comienzo de la final de la Copa Libertadores, los hinchas de Estudiantes viven la previa con ilusión y ansiedad. Con miles de simpatizantes albirrojos en Montevideo, resulta importante conocer cómo será la distribución de las tribunas y cuáles son los accesos habilitados para ingresar al Estadio Centenario. El mismo será a partir de las 13.

La parcialidad albirroja ocupará dos sectores: la tribuna Ámsterdam, correspondiente a las populares (Categoría 3), y la tribuna Olímpica, destinada a las plateas (Categoría 2).

En el primer caso, el grueso de la hinchada de Estudiantes se ubicará en la cabecera sur del estadio, un sector emblemático para los clubes argentinos que visitan tierras uruguayas. Los simpatizantes que tengan entradas para esta tribuna deberán ingresar exclusivamente por la calle Francisco Llambí.

Por su parte, quienes cuenten con ubicaciones de platea se instalarán en la histórica tribuna lateral. Para acceder a ese sector, el ingreso habilitado será sobre la avenida Alfredo Navarro.

Desde la organización recomiendan a los hinchas acercarse a las inmediaciones del Parque Batlle con la debida antelación. Además, deberán llevar consigo el documento de identidad y tener preparada la entrada digital para agilizar los controles perimetrales y evitar demoras en los molinetes antes del inicio del encuentro.

Show de apertura y entretiempo

El espectaculo de la previa estará a cargo de Diego Maciel, quien musicalizará con canciones representativas de ambos clubes. La ceremonia también contará con la participación especial del relator viral Pol Deportes y el ingreso del trofeo de la mano de los exfutbolistas Mariano Andújar –por Estudiantes– y Paulo Nunes –por Palmeiras–.

Mientras que por primera vez en la historia del torneo habrá un espectáculo en el descanso, protagonizado por el DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio, al mejor estilo Super Bowl.