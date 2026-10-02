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Completan la fecha del metropolitano femenino

Acción para los tres platenses, en vóley

el remate de diez, opuesta de las lobas, sobre el doble bloqueo / IG

Por Redacción

Esta noche continuará octava fecha del torneo Metropolitano femenino de vóley de División de Honor. En la jornada de hoy tendrán acción los tres equipos platenses: Banco Provincia, Estudiantes y Gimnasia.

En lo que se refiere a Banco Provincia, que viene realizando una campaña por más destacada en el presente certamen, se medirá de visitante contra Ferro Carril Oeste, desde la 21:30, en el Multiestadio del club de Caballito.

El conjunto bancario llega a este encuentro con una derrota ante Boca Juniors 3 a 0 (25-15, 25-18 y 25-20), en el Polideportivo de Gonnet. Boca, que marcha puntero e invicto, se encontraba disputando anoche -al cierre de esta edición- el choque contra Universidad Nacional de La Matanza con que se puso en marcha la jornada.

En cuanto a Estudiantes procurará salir del fondo de la tabla de posiciones, cuando esta noche -desde las 19- se enfrente contra Argentino de Castelar, en la “Casa del Vóley” del Parque Olímpico de Buenos Aires. Dicho encuentro será televisado por la señal de cable de Fox Sports.

El equipo albirrojo llega a este partido después de un importante triunfo sobre La Matanza 3 a 1 (25-21, 23-25, 25-17 y 25-23).

Por su parte, Gimnasia tendrá una buena oportunidad de seguir escalando cuando, desde las 21, se enfrente con su par de San Gregorio, en el Polideportivo “Víctor Nethol” de la sede social de calle 4.

Las Lobas vienen de superar como vístante a Argentino de Castelar 3 a 1 (25-22, 23-25, 25-23 y 34-32).

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