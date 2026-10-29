Acuña trabajó a la par y estaría en el Superclásico

Leonardo Ponzio y River recibieron una muy buena noticia en el retorno a las prácticas en el River Camp, ya que en una semana clave con el Superclásico frente a Boca en el horizonte, recupera un nombre clave y de experiencia en el fondo.

Tras perderse los partidos con Belgrano y Racing por un pisotón sufrido frente a Sarmiento en el empate 1-1 en Junín, que le demandó una recuperación más larga de lo previsto, el lateral izquierdo surgido en Ferro volvió a trabajar a la par del resto de sus compañeros y de seguir por ese camino, tiene grandes chances de comenzar el duelo del domingo en la Bombonera en lugar de Francisco Ortega, en una línea de fondo que además tendría a Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi para visitar al conjunto de Rodolfo Arruabarrena desde las 15:00 hs por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Por otra parte, Aníbal Moreno, que debió dejar la cancha a los 17’ en el enfrentamiento ante la Academia del fin de semana pasado, es el nombre que desde el cuerpo técnico y médico se seguirá día a día para saber si podrá ser titular o al menos ser variante frente al Xeneize.

Por lo pronto, el ex mediocampista de Palmeiras en el regreso a las labores se movió diferenciado por la contractura en el gemelo derecho producto de su problema en la zona lumbar que lo tiene a maltraer desde hace tiempo y que ya lo había hecho ausentarse en algunos partidos del actual campeonato.

Pese a que se le realizaron estudios luego de haber abandonado el campo de juego ante Racing que descartaron una lesión muscular, la evaluación del volante será día a día. Teniendo en cuenta la baja confirmada en ese sector del equipo de Fausto Vera, que se recupera de un desgarro, de no llegar el catamarqueño, quien sería titular en el centro del campo, sería el juvenil Lucas Silva, junto a Tobias Andrada. Otra de las alternativas en caso de no estar presente el jugador de 26 años, es que Mauro Arambarri este desde el arranque.

Aníbal Moreno sigue trabajando diferenciado y es una de las dudas para visitar a Boca

En este contexto, la decisión de Ponzio sería esperar hasta último momento a Aníbal Moreno, quien es un nombre de mayor experiencia en esta clase de partidos.

Así, la Banda sigue adelante con su planificación para un encuentro trascendental, no sólo por ser ante el rival de toda la vida, si no también por el hecho de que definirá gran parte del futuro del conjunto millonario como también del DT, que con un buen resultado en la Bombonera saldría realmente fortalecido en medio de los rumores sobre su continuidad en 2027.