Crónica de un retiro anunciado. Las versiones sobre el final de la carrera deportiva de Fernando Muslera circulaban desde mucho antes de la final en Montevideo. Y aunque el desenlace no fue el esperado, con la conquista de la Copa Libertadores, Nando encontró motivos para celebrar su despedida. El arquero uruguayo confirmó su retiro después de disputar el último partido de su trayectoria en un escenario cargado de recuerdos: el Estadio Centenario, su tierra y el lugar donde había debutado como profesional.

La derrota ante Palmeiras quedó en un segundo plano cuando Muslera tomó la palabra y puso en palabras una decisión que venía madurando desde hacía tiempo. En medio de la amargura por no haber podido levantar la quinta Copa para el Pincha, encontró satisfacción en la posibilidad de cerrar su carrera acompañado por su familia, sus amigos y miles de hinchas albirrojos.

“Mucho, mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción de cómo competimos hasta incluso el partido de hoy. Me voy, la verdad que muy feliz. En lo personal es un cierre de carrera espectacular. Más allá del resultado, esto es parte del fútbol”, expresó Nando, visiblemente emocionado.

El Centenario tuvo un significado especial para el guardameta. No solamente por tratarse de uno de los escenarios más importantes del fútbol sudamericano, sino porque allí comenzó su recorrido profesional. Muchos años después, regresó para disputar el último encuentro de su carrera, esta vez defendiendo los colores de Estudiantes.

“Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde yo debuté como profesional. Llenaron las tribunas, alentaron a morir. Está mi familia, mis amigos, mi viejo, y la verdad que es difícil hablar un poco ahora”, reconoció. Luego, resumió el sentimiento con el que se marchaba: “Me voy feliz de haber competido hasta el último día”.

La confirmación llegó cuando le preguntaron directamente si se trataba del cierre definitivo de su trayectoria. Muslera no dejó lugar a dudas. Aunque era una decisión que ya había conversado con la dirigencia, todavía no la había anunciado públicamente. “Sí, es el cierre de mi carrera. Ya se venía hablando, pero yo no lo había confirmado y sí lo había hablado con la directiva”, reveló.

Además, contó que después del encuentro se tomó un momento para agradecerles personalmente a sus compañeros, a Sebastián y a todas las personas que lo acompañaron durante esta etapa. Un último gesto para cerrar una experiencia que lo tuvo como protagonista de una campaña histórica.

Su paso por Estudiantes quedará marcado por la jerarquía y las actuaciones que permitieron al equipo de Alexander Medina alcanzar la final continental. Sus intervenciones, especialmente en la definición por penales ante Flamengo, fueron determinantes para que el Pincha consiguiera el pasaje a Montevideo. En el camino hacia la quinta Libertadores, el uruguayo se convirtió en una de las grandes figuras del plantel, y de la historia reciente del Club