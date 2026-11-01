ADIP-Fomento, el destacado

El Clausura de la Liga Amateur entró en la recta final. A cinco fechas del cierre de la temporada, son varios los equipos que luchan por el premio mayor. Por eso, la undécima fecha que se jugará esta tarde a partir de las 16 comenzará a definir la suerte de muchos de ellos.

El Villa Castells (10 y 485), ADIP, puntero con 20 unidades, recibe al Fomento, en uno de los partidos destacados de la reunión. Mientras que el Gonnet (501 y 141), Polideportivo espera por Unidos de Olmos, que también llega puntero con 20.

También se destaca el encuentro que sostendrán los dos escoltas, cuando Las Malvinas (17) reciba en 140 y 528) a Estrella (17), en un duelo donde los dos equipos buscarán el triunfo para mantenerse cerca de los primeros puestos. También van a jugar Everton-Brandsen (7 y 629); CC. Tolosano-CRIBA (528 bis y 115); CRISFA-Nueva Alianza (14 y 71) y Peñarol-For Ever (39 y 203). Quedó para el miércoles a las 18, Alumni-San Lorenzo, a jugarse en 70 y 148.

SAN LORENZO, A CUARTOS

San Lorenzo se clasificó ayer a los cuartos de final del Regional Amateur, tras vencer 3-2 (7-3 en el global) a La Fraternidad, en Gonnet. El Cuervo hizo valer el 4-1 de la ida para seguir en carrera. Cassoratti, Poblete y Ocampo, los goles del local; Villalba (2) para los de Escobar.

GANÓ PORTEÑO Y SE PRENDIÓ

El único partido adelantado de la undécima fecha del Clausura de Primera B, Porteño derrotó ayer en Ensenada 3-1 a la Comunidad Rural, y se metió en la pelea, ya que ahora, con 18 puntos, quedó a cuatro del único líder, Villa Montoro (22).

Gabriel Pereyra, en dos ocasiones, y Lautaro Alonso marcaron los goles de “Porte”. Mientras que el descuento llegó a través de Del Negro. Además, Romerense-Argentino (J) (168 y 517); Villa Lenci-Montoro (21 y 78); Curuzú-Expreso Rojo (411 y 21A); Talleres-5 de Mayo (66 y 171); Tricolores-CF. Ringuelet (648 y 1); San Martín-Iris (58 y 145) y Defensores (CB)-La Plata FC. (7 y 480, City Bell).

PRIMERA C

También a las 16 se jugará la novena fecha del Clausura de Primera C, con estos encuentros: Universitario-Pol. Gonnet (60 y 126); 9 de Julio-Banco Provincia (42 y 127); San Juan (B)-DIVE (146 y 151); A. Popular-NV. Argüello (117 y 532) y Los Dragones-Unidos del Dique (415 bis y 117, Villa Elisa).