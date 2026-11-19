El clásico de barrio entre ADIP y San Lorenzo de Villa Castells tenía su importancia. No solo por el honor de vestir la camiseta del club de sus amores, sino porque estaba en juego la punta del torneo Clausura.

Y en esa puja, el que salió favorecido fue el Cuervo, que ayer, en el partido que completó la fecha 13, goleó por 4-1 a la Naranja, despojándolo de la posibilidad de recuperar el primer puesto, que ahora quedó en manos de Peñarol, que aprovechó la igualdad de Olmos del fin de semana y la quina de puntos que sufrió, más la derrota del equipo de Gustavo Salinas para quedar bien arriba a dos fechas del cierre.

Por ende, la definición del torneo se puso al “rojo vivo”, ya que hay siete equipos con posibilidades de coronarse campeón con tan solo seis puntos por jugar.

Volviendo al clásico, San Lorenzo pudo demostrar toda su contundencia ante un ADIP que no encontró respuestas. Los goles del Cuervo fueron de Benítez, en dos ocasiones (uno de penal), Ramos y Ocampo. Mientras que el descuento lo marcó Busso.

Y por la Primera B, Villa Montoro quedó a tiro de la punta (lo separa un punto del líder, Tricolores), al superar por 2-1 a Romerense, en el cruce pendiente. Los goles los hicieron Ojeda y Emma, para el equipo de La Feria. Y Alaniz, de penal, para los albirrojos.